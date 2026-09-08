DIREKTOR KANCELARIJE ZA KIM PETAR PETKOVIĆ: Slave zločince nad Srbima, a progone one koji su život posvetili miru

Direktor Kancelarije za Kosovo i Meothiju Petar Petković opomenuo je da se u Prištini oslikavaju murali liderima takozvane OVK, u slavu onima kojima se u Hagu sudi za najmonstruoznije zločine nad Srbima na KiM, dok istovremeno u Kosovskoj Mitrovici Kurtijeva policija zabranjuje oslikavanje murala patrijarhu Pavlu, a da je umetnika koji je imao i dozvolu opštine nedavno i privodila!

foto Kancelarija za KiM

- Dakle, politika Prištine je da se zločinci nad Srbima slave, a oni koji nikada tešku reč nisu izgovorili i koji su svoj život posvetili miru, veri i pomirenju, zabranjuju i progone. Šta će na ovo da kažu predstavnici međunarodne zajednice na KiM i da li će uopšte bilo šta da kažu?!- zapitao je u objavi na jednoj od društvenih mreža direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.