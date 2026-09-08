Politika

GUJON: "Ubeđuju nas da bi za Srbiju bilo najbolje da je vode ljudi koji su otkrili politiku pre godinu i po dana"

В.Н.

08. 09. 2026. u 12:21

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DIREKTOR kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon ocenio je da je licemerno insistiranje da AfD u Nemačkoj nema dovoljno političkog iskustva, dok se istovremeno za Srbiju podržavaju politički anonimni i neiskusni kandidati.

ГУЈОН: Убеђују нас да би за Србију било најбоље да је воде људи који су открили политику пре годину и по дана

Foto: Tanjug/Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju/ Marko Petrović (HO)

- Satanizovana i umalo (uskoro?) zabranjena AFD dobila je podršku od oko 45 posto građana pokrajine Saksonije-Anhalt u Nemačkoj, i to bez podrške ijednog medija i bez novca iz inostranstva. Za to vreme naša opozicija, uz podršku svetskih i pojedinih domaćih medija i uz mnogo novca iz inostranstva jedva prebacuje cenzus. Svetski mediji ističu da AFD, koja postoji od 2013. godine, nema dovoljno iskustva da bi vodila jednu nemačku oblast od dva miliona stanovnika. Dodaju da osim lidera, koji je povrh svega ”veoma mlad” pošto ima ”samo” 35 godina, niko od njihovih kadrova koji bi preuzeli funkcije u oblasti nije poznat široj javnosti. Za to vreme isti ti - mediji i globalisti - ubeđuju nas da bi za Srbiju bilo najbolje da je vode ljudi koji su otkrili politiku pre godinu i po dana, a još se politikom bave anonimno… Dakle, malu nemačku oblast ne mogu da vode ostvareni političari sa 13 godina iskustva “jer je to malo” ali Srbiju mogu da vode ljudi za koje ne znamo ni ime, ni prezime, ni kako izgledaju! Ovde nije problem njihovo licemerje već to što uz ogromnu propagandnu mašineriju i novac zamalo da su uspeli da ubede jedan deo naše javnosti da stvarno tako i treba da bude. E pa ne treba! Kampanja koja samo što nije počela će nam dati vremena da razobličimo njihove laži i demokratski biramo Srbiju koju želimo - izjavio je Gujon na društvenoj mreži Iks. 

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