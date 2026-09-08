REVIZIJA PRESUDE PRAVNO NEMOGUĆA: Bošnjački politički krugovi pokušavaju da ožive završeni sudski proces i raspiruju antisrpsku histeriju

DOK bošnjački politički krugovi i deo javnosti u regionu pokušavaju da iskoriste smrt generala Ratka Mladića i da na krilima antisrpske histerije ožive tužbu protiv Beograda za navodno "saučesništvo u genocidu", stručnjaci za međunarodno pravo oštro presecaju takve iluzije i podvlače da je bilo kakva revizija presude protiv Srbije apsolutno nerealna i pravno nemoguća.

Foto: Tanjug/AP/Peter Dejong

Foto: Printscreen/RIA novosti

Tako se, u danonoćnoj vatri koju su dodatno potpalile potvrde da će patrijarh Porfirije služiti opelo preminulom generalu, kao i da iz Republike Srpske na sahranu stižu desetine hiljada njegovih saboraca i poštovalaca, Srbima opet na čelo stavlja žig krivice, a Beograd se označava kao meka stida i "fašističkih okupljanja".

Povod za to bila je i fudbalska utakmica Crvene zvezde i Partizana u nedelju, uoči koje je održan minut ćutanja za Mladića, a zatim su navijači oba srpska kluba uglas skandirali njegovo ime i prezime. Na severnoj tribini stadiona Zvezde "delije" su raširile veliki transparent sa likom Mladića uz poruku: "Pravac Potočari", što je bila njegova naredba snagama Srba tokom oslobađanja Srebrenice. Zatim je spiker sa stadionskog razglasa poručio "neka mu je večna slava i hvala".

"Nadahnuta" smrću generala Mladića, čiji je mural na Vračaru pokušala da uništi u novembru 2021. godine, i koreografijom sa tribina stadiona "Rajko Mitić", aktivistkinja Aida Ćorović sada histerično poručuje da "postoje sve predispozicije da Bosna i Hercegovina tuži Srbiju za saučesništvo u genocidu".

- Mislim da postoje sve predispozicije da BiH sada tuži Srbiju za saučesništvo u genocidu, bez obzira što Srbija nikada nije po tom pitanju osuđena. Zapravo, oslobođena je svake odgovornosti na međunarodnim sudovima. Ovim činom Srbija priznaje i prihvata svoju odgovornost za genocid - izjavila je Ćorovićeva na TV N1.

Foto: Printscreen/RIA novosti BESRAMNA Aida Ćorović

U svojoj objavi na "Iksu", "Majke Srebrenice" pozivaju evropsku komesarku za proširenje Martu Kos da reaguje, uz poruku:

- Sahrana osuđenog ratnog zločinca Mladića preti da postane najveći fašistički skup u Evropi u poslednjih 70 godina. Veličanje genocida nije pijetet, to je sramota. Institucije, reagujte.

Sa njima saoseća i Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta. Čovek koji pretenduje da jednog dana bude vlast u Srbiji tužaka sopstveni narod, poručujući da se "stidi onog što se ovih dana dešava u Beogradu":

- Sramotan navijački performans i sahrana osuđenog ratnog zločinca u Beogradu izazivaju stid i teraju na skretanje pogleda. Dokle god su nam ovakvi likovi heroji, ostajemo zaglavljeni u mržnji. Ja umesto toga biram empatiju za žrtve, ljudskost i mir za generacije koje dolaze.

Američki senatori Džin Šahin, Čak Gresli i kongresmen Kit Self pozvali su vlade Srbije i Republike Srpske da se "uzdrže od bilo kakve povezanosti sa sahranom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i da osiguraju da mu nijednom javnom izjavom ili zvaničnim činom ne bude odata počast".

- Naredni dani biće test za to da li su Srbija i Republika Srpska spremne da raskrste sa prošlošću i napreduju prema pristupanju Evropskoj uniji i evroatlantskim integracijama ili će dozvoliti da ta prošlost još jednom stane na put boljoj budućnosti za njihov narod - navedeno je u njihovom pismu uoči sahrane generala Mladića.

Nekadašnji zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u sporu sa BiH i profesor međunarodnog prava Tibor Varadi kaže za "Novosti" da revizija presude nije realnost i da za to nema pravne mogućnosti.

Foto: Printscreen/RIA novosti Tibor Varadi

- Ono što su sudovi odlučili jeste individualna odgovornost koja se odnosi na Ratka Mladića i porodicu treba sada pustiti da tuguje - objašnjava Varadi za naš list. - Ali, postoji presuda o individualnoj odgovornosti koja se odnosi na Mladića i postoji jasna presuda o tome da Srbija nije odgovorna za to da je počinjen genocid, niti da je pomagan. Mislim da su te stvari rešene i odlučene i bilo bi najjednostavnije da se to prihvati. Revizija presude protiv SR Jugoslavije nije realna, a nije realno ni to da se pretpostavi da budu revidirani slučajevi onih koji su osuđeni kao pojedinci.

Zvezda i Partizan trn u oku PREDSTAVNIČKI dom Federacije Bosne i Hercegovine uputio je i pritužbu Evropskoj fudbalskoj uniji, zbog transparenta i koreografije posvećenih generalu Mladiću na 180. "večitom derbiju" u nedelju. - Podsećam da je UEFA istom klubu nedavno već izrekla sankcije zbog sličnog ponašanja. Tražio sam istragu i utvrđivanje odgovornosti, posebno zbog uloge zvaničnih kanala kluba u širenju sadržaja - rekao je zastupnik Predstavničkog doma FBiH Admir Čavalić. UEFA zasad nije odgovorila na pritužbu, ali je pre nekoliko dana kaznila Crvenu zvezdu zbog transparenta posvećenog Mladiću koji su navijači istakli na gostovanju u Plzenju, dan nakon što je Mladić preminuo. Tako su crveno-beli dobili kaznu od 90.000 evra i zabranu prodaje ulaznica navijačima za naredno gostovanje protiv Lugana zbog transparenata posvećenog nekadašnjem komandantu VRS.

Međunarodni sud pravde u Hagu još 2007. godine doneo je konačnu i pravosnažnu presudu u sporu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Prema važećim pravilima i Statutu MSP, rok za podnošenje zahteva za reviziju presude iznosio je tačno 10 godina od dana njenog donošenja, što znači da je taj pravni mehanizam konačno istekao 2017. godine.

Osim toga, za eventualnu reviziju bilo kog postupka pred ovim sudom neophodno je podneti potpuno nove činjenice koje nisu bile poznate u trenutku donošenja presude, a smrt osuđenika ili optuženika ne predstavlja nikakvu novu pravnu činjenicu, niti dokaz koji bi mogao da izmeni već utvrđeno faktičko stanje.

Shodno tome, pravni stručnjaci naglašavaju da su političke inicijative za oživljavanje tužbe isključivo u službi dnevne politike i ideoloških pritisaka, dok u okviru međunarodnog javnog prava ne postoji ni minimalni formalni, niti suštinski osnov za pokretanje takvog postupka.