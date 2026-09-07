„SA IZVORA DUHOVNOSTI“: Fotografsko putovanje Gorana Sivačkog kroz srpske svetinje

U DOMU kulture „Gračanica“ 10. septembra u 20 časova, uz podršku „Jazak“ vode, biće otvorena izložba fotografija Gorana Sivačkog pod nazivom „Sa izvora duhovnosti“, nastala tokom višegodišnjeg fotografskog putovanja u neke od najznačajnijih srpskih manastira i svetinja.

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Izložba će trajati do 1. oktobra, a pred publikom će se naći fotografije Hilandara, Visokih Dečana, Pećke patrijaršije, Gračanice, Bogorodice Ljeviške, Svetih Arhangela kod Prizrena, Studenice, Žiče, Sopoćana, Đurđevih stupova, Petrove crkve, Mileševe, Ravanice i Manasije, kao i manastira Fruške gore i Ovčarsko-kablarske klisure.

Kroz fotografije arhitekture, fresaka, detalja manastirskih kompleksa, ali i monaškog života i trenutaka zabeleženih iza manastirskih zidina, Sivački ove svetinje ne posmatra samo kao istorijsko i kulturno nasleđe. Njegove fotografije beleže i život koji u njima traje, atmosferu prostora i ono što posetilac često ponese sa sobom, iako se ne može uvek videti ili opisati.

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Od fotografskog zadatka do izložbe

Veliki deo fotografskog materijala iz kojeg je nastala izložba snimljen je tokom saradnje sa „Jazak“ vodom, za čiji su blog fotografisani srpski manastiri. Fotografije koje su prvobitno nastale kao deo priča o njihovom duhovnom, istorijskom i kulturnom nasleđu sada su objedinjene u autorsku izložbu i predstavljene u velikom formatu.

Upravo su brojna putovanja i vreme provedeno u manastirima odredili i naziv izložbe.

„Sva ova mesta, a naročito manastiri koje sam posetio, za mene nisu bila samo fotografski izazov. U njima sam osećao poseban spokoj i mir. Odatle je nastao i naziv ove izložbe – ‘Sa izvora duhovnosti’, jer sam imao osećaj da upravo sa tih mesta izvire i nešto od duhovnosti koju svi nosimo u sebi“, kaže Goran Sivački.

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Tri decenije iza objektiva

Goran Sivački profesionalnom fotografijom bavi se već 30 godina, član je ULUPUDS-a i Upravnog odbora Udruženja novinara Srbije (UNS). Više puta je nagrađivan za svoj rad u zemlji i inostranstvu, a trenutno radi kao urednik fotografije na portalu 24sedam.rs.

Voda sa svetog mesta

Prijatelj izložbe je fruškogorska voda „Jazak“, koja je zbog svog porekla i bila inspiracija umetniku da kroz svoje delo ovekoveči duhovnu tradiciju i vrednosti koje ona nosi. Upravo je spoj Jazak vode, prirode i duhovnosti duboko utkan u tradiciju Fruške gore, budući da ovaj prirodni izvor nastaje u neposrednoj blizini istoimenog manastira Jazak. Zbog svog jedinstvenog mineralnog sastava i porekla iz srca najstarijeg nacionalnog parka Srbije, „Jazak“ voda predstavlja savršen sklad netaknute prirode, tradicije i bogatog kulturnog nasleđa.