"TADIĆ GENERALA ISPORUČIO HAGU, A VUČIĆ GA VRATIO KAO HEROJA" Grbić: Mi vidimo kakav smo put prešli

POZNATI srpski filozof i književnik Filip Grbić do detalja je razotkrio razliku između podaničkog odnosa nekadašnjeg žutog režima prema zapadnim centrima moći i današnje suverene, državotvorne politike Srbije.

24 Sedam

Naime, podsećajući na sramne poteze bivše vlasti, Grbić je istakao kako je Boris Tadić 2011. godine kapitulantski izručio generala Ratka Mladića Hagu, dok danas, pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića, Srbija dočekuje i ispraća svoje velikane uz najviše državne i vojne počasti.

- Kada je Boris Tadić izručio Ratka Mladića 2011. godine, održao je krajem maja konferenciju za štampu na kojoj je rekao da je tim činom, hapšenjem generala koji je branio Srbe u Bosni i Hercegovini i branio vojnike JNA u Dalmaciji, "skinuta ljaga sa srpskog naroda". Je l' to marionetski potez? Ja bih rekao da je to potez totalnog lakeja i da je Srbija tada bila u podređenom položaju - naglašava Grbić.

Grbić podvlači da je Srbija u protekloj deceniji prešla istorijski put od marionetske države do zemlje koja drži do svog nacionalnog ponosa i dostojanstva:

- Mi vidimo kakav smo put prešli: od hapšenja Mladića i izručenja u vrećama našeg generala, prešli smo put do toga da avion Vlade Republike Srbije odlazi u Roterdam, preuzima telo, dok počasna četa Vojske Srbije to telo preuzima iz aviona i umotava ga u zastavu Republike Srbije i Republike Srpske.