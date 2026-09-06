Politika

SAZNAJEMO PRAVU POZADINU OTKAZA PROFERSORKE U PETOJ GIMNAZIJI: Problemi sa đacima i kolegama trajali godinama

В.Н.

06. 09. 2026. u 12:53

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KAKO saznajemo iz izvora bliskih Petoj beogradskoj gimnaziji, iza odluke o prestanku radnog odnosa profesorke latinskog jezika M. P. ne stoje politički razlozi, kako se pokušava predstaviti u delu javnosti, već višegodišnji problemi u njenom odnosu prema učenicima i kolegama.

САЗНАЈЕМО ПРАВУ ПОЗАДИНУ ОТКАЗА ПРОФЕРСОРКЕ У ПЕТОЈ ГИМНАЗИЈИ: Проблеми са ђацима и колегама трајали годинама

Foto: Printskrin Youtube/Nikolina Kovačić

Prema tvrdnjama naših izvora, škola je duže vreme bila upoznata sa pritužbama na ponašanje profesorke prema učenicima, uključujući navode o neprimerenom pritisku, korišćenju autoriteta nastavnika i komunikacije sa učenicima neposredno, ali i putem društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje, u svrhe koje nisu povezane sa nastavom.

Posebno ozbiljne bile su tvrdnje da su učenici bili izloženi pritiscima u vezi sa ocenama, kao i pokušajima da budu uključeni u privatna i politička pitanja koja nemaju mesto u odnosu nastavnika i učenika.

Izvori navode da problemi nisu postojali samo u odnosu prema učenicima. Bilo je, kako tvrde, i više neprijatnih situacija sa kolegama, verbalnih sukoba, vređanja i ponižavanja neistomišljenika, kao i ponašanja koje je u pojedinim situacijama bilo na granici fizičkog incidenta.

Sagovornici bliski školi ističu da se zbog toga slučaj ne može svoditi na politički obračun niti na jedan izolovani događaj.

- Ovo nije pitanje politike, već odgovornosti nastavnika prema učenicima i kolegama. Deca moraju da budu zaštićena od svake vrste pritiska, bez obzira od koga on dolazi - navodi naš izvor upoznat sa slučajem.

Kako saznajemo, upravo je ukupnost ovih okolnosti i ponašanje koje je trajalo duži period bilo razlog za postupanje škole i odluku koja je na kraju doneta.

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