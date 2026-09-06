SAZNAJEMO PRAVU POZADINU OTKAZA PROFERSORKE U PETOJ GIMNAZIJI: Problemi sa đacima i kolegama trajali godinama
KAKO saznajemo iz izvora bliskih Petoj beogradskoj gimnaziji, iza odluke o prestanku radnog odnosa profesorke latinskog jezika M. P. ne stoje politički razlozi, kako se pokušava predstaviti u delu javnosti, već višegodišnji problemi u njenom odnosu prema učenicima i kolegama.
Prema tvrdnjama naših izvora, škola je duže vreme bila upoznata sa pritužbama na ponašanje profesorke prema učenicima, uključujući navode o neprimerenom pritisku, korišćenju autoriteta nastavnika i komunikacije sa učenicima neposredno, ali i putem društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje, u svrhe koje nisu povezane sa nastavom.
Posebno ozbiljne bile su tvrdnje da su učenici bili izloženi pritiscima u vezi sa ocenama, kao i pokušajima da budu uključeni u privatna i politička pitanja koja nemaju mesto u odnosu nastavnika i učenika.
Izvori navode da problemi nisu postojali samo u odnosu prema učenicima. Bilo je, kako tvrde, i više neprijatnih situacija sa kolegama, verbalnih sukoba, vređanja i ponižavanja neistomišljenika, kao i ponašanja koje je u pojedinim situacijama bilo na granici fizičkog incidenta.
Sagovornici bliski školi ističu da se zbog toga slučaj ne može svoditi na politički obračun niti na jedan izolovani događaj.
- Ovo nije pitanje politike, već odgovornosti nastavnika prema učenicima i kolegama. Deca moraju da budu zaštićena od svake vrste pritiska, bez obzira od koga on dolazi - navodi naš izvor upoznat sa slučajem.
Kako saznajemo, upravo je ukupnost ovih okolnosti i ponašanje koje je trajalo duži period bilo razlog za postupanje škole i odluku koja je na kraju doneta.
Preporučujemo
Kad nekultura postane lekcija (VIDEO)
06. 09. 2026. u 16:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)