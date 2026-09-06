PRIGREVICA DOBIJA KANALIZACIJU OD 1,8 MILIJARDI DINARA: Vučić najavio rešenje u naredne tri godine
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će Prigrevica kod Apatina u naredne tri godine dobiti kanalizacionu mrežu.
Hoću samo da vam kažem da je projekat kanalizacije vredan 1,8 milijardi dinara, a to vam je 15-16 miliona evra, samo za Prigravicu i za 1.613 priključaka, što je ogroman novac - rekao je Vučić tokom obilaska Spomen biblioteke u Prigrevici.
Istakao je da ni Apatin, niti ceo Zapadnobački okrug, ne bi mogao to da isplati za još 5.000 godina ne može da plati.
- Ali ja želim da uradimo jedan veliki plan, posebno što sad imamo projekte za vodu i za kanalizaciju, i verujem da ćete u naredne tri godine, ako budemo imali ovako visoku stopu rasta i ako zlo u Srbiji ne pobedi i ne uništi, kao što su nas uništavali od 2000. do 2012. i ako Srbija bude napredovala, i onda sa sigurnošću da vam kažem - dobiti u naredne tri godine kanalizaciju i da rešite svoj jedini veliki problem - rekao je Vučić.
On je primetio da su u Prigrevici, kako je rekao, napravili najlepši transparent na svetu.
- Za one ljude koji ne vide, napisali su na srpskoj trobojici - Jedna je majka Srbija. A za one koji ne znaju, ovde je udruženje Ličko ognjište, ovde su ljudi kolonizovani posle Drugog svetskog rata iz Like, Banije i Korduna. I ljudi su ovde napravili i to udruženje Ličko ognjište i spomen-sobe za 967 žrtava. Mnogo je stradao naš narod tamo. A ovo - Jedna je majka Srbija, to je najtačnija istina na kraju. Srbija je ta koja je najveća i najlepša istina, kojoj svi moramo da budemo zahvalni - naveo je Vučić.
(Tanjug)
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