JEDNA JE MAJKA SRBIJA: Vučić u Prigrevici obišao spomen-biblioteku (FOTO)

U OKVIRU posete Zapadnobačkom okrugu, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, obišao je i Spomen-biblioteku u Prigrevici, u Apatinu.

Foto: Printskrin Informer TV

Na samom ulasku u biblioteku, predsednika je pozdravila direktorka Sanja Šijan, okružena brojnim građanima.

- Dobar dan i dobro nam došli, ovo je prvi put u istoriji da nam ovde dolazi predsednik - rekla je Šijan.

Foto: Printskrin Informer TV

Tom prilikom ona je Vučiću predstavila spomen-knjigu sa imenima i biografijama 967 žrtava rata, čije su se porodice kolonizovale u Prigrevici. Knjiga je luksuzno izrađena, s bakarnim koricama, posebnim povezom i papirom.

Akademik i književnik Branko Ćopić na početku Spomen knjige napisao je stihove:

"Doći će nova mladost,

donjeti nove dane

nastaviće naše

pjesme nedopjevane,

u živoj vatri iskovane."

Foto: Printskrin Informer TV

- Zapravo, porodice žrtava su se naselile ovde u Prigrevicu, i oni su dolazili da ispisuju podatke. Insistirali su da se ispisuju ručno na češkom pergamentu. Ima ih preko 1000, ali je ovde zavedeno 967 lica - rekla je Šijan.

Vučić se potom prisetio Branka Ćopića.

Naime, čuveni srpski pisac Branko Ćopić bio je doživotni predsednik Spomen-biblioteke u Prigrevici kod Apatina, čije je otvaranje svečano pratio 1967. godine.

Foto: Printskrin Pink TV

Vučić je potom obišao unutrašnjost biblioteke, za koju je rekao da je "skromna, ali lepa".

- Biblioteka broji oko 25.000 naslova Imamo sjajnu saradnju sa predškolskom ustanovom, osnovnom školom i građanima. Ovo mesto nije samo mesto sećanja, već i mesto kulturnog okupljanja - rekla je Sanja Šijan.

- Žao mi je što ljudi danas jako malo čitaju - primetio je predsednik, a zatim se obratio Maji Gojković i rekao joj da Pokrajina pomogne biblioteci koliko god je to potrebno.

Predsednika Vučića su prilikom posete Prigrevici i spomen-biblioteci meštani i potomci kolonizovanih Srba iz Like, Banije i Korduna dočekali sa transparentom na kojem je pisalo "Jedna je majka Srbija".

- Ćopić je ostao upamćen kao veliki dobrotvor Srbije. I ne postoji više majki, postoji samo jedna majka, a to je Srbija - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

Predsednik Vučić se potom upisao u foto-knjigu u kojoj je pisao i čuveni Branko Ćopić prilikom otvaranja biblioteke.

- Ponosan sam što sam posetio Spomen biblioteku u Prigrevici i naučio mnogo o patnji i životu našeg naroda, ali sam i srećan zbog kulture i sećanja koje negujemo. Ljudi u Srbiji su živi dokaz oni koji su želeli uništenje srpskog naroda - napoisao je Vučić u svojoj posveti.

Predsednik je ljubav prema knjigama, za koje smatra da su jednako bitne kao putevi, podelio i u objavi na Instagramu.

Spomen biblioteka u Prigrevici je prva namenski izgrađena seoska biblioteka u Srbiji nakon Drugog svetskog rata.

Otvorena je 9. maja 1967. godine, a izgradnju je finansirala Zemljoradnička zadruga Prigrevica kao istorijski spomenik posvećen palim borcima Like i Banije čije su porodice kolonizovane u to mesto.

Otvaranju biioteke prisustvovao čuveni srpski pisac Branko Ćopić, koji je bio i doživotni predsednik te biblioteke.

Biblioteka danas ima oko 22.000 naslova, što je izuzetan knjiški fond za jedno selo. Odeljenje za odrasle čuva spomen-knjigu iz 1984. godine sa 230 imena i fotografija nosilaca Partizanske spomenice 1941. godine, kao i relikvije posvećene VI ličkoj i VII banijskoj diviziji.

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