VUČIĆ: "Smajli" je prioritet, cilj je potpuno povezivanje svih opština

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je važnost izgradnje koridora "Smajli", kao i izgradnje železničke mreže.

Foto: Printscreen

- Nekoliko stvari koje su za ljude ovde važne. Smajli je najvažniji, govoreći o putnoj infrasturkturi. Međutim, pre nego što završimo Smajli, moraćemo da razmišljamo kako ćemo sve da povežemo sa Smajlijem. Pristupne saobraćajnice da pravimo kako bi smo omogućili izlazak na Smajli, ali kad kažem običnim ljudima, naravno i investitorima, da bi mogli da budu zainteresovani za ulaganje i u Odžake i u Kulu, Apatin na kraju krajeva. Nadam se i verujem da ćemo uspeti to da uradimo. Ovde je pruga Vrbas-Sombor u užasnom stanju. Potrebno nam je 311 miliona. Užas. To treba da razgovaramo u sklopu onoga što smo krenuli da pričamo i sa Kinezima da vidimo, šta ćemo sa Uzbekistanom. Ovo sa Kinezima da vidimo Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Subotica, a onda Sombor, Vrbas i do Bogojeva. To su ogromne pare, to neće bez milijardu.

- Svi ti bivši iz Sovjetskog, posebno Kazahstan, Uzbekistan, Rusija, Belorusija, Ukrajina rade maestralno. Rade maestralno pruge, sve im je zasnovano na prugama. Najjeftinije i najbolje prevozno sredstvo - voz, posebno za terete. Mislim da nigde nije tako razvijeno.

Kinezi se trude u Japanu. Šinkansen nije najbrži voz, kineski su brži, ali Šinkansen je sa 300 km/h je do sada najbolji, i sada će Kinezi verovatno da ih preteknu. Imaju mrežu, to nije jedna ili dve linije, zato ja hoću da pravimo mrežu. Ok, imamo Beograd-Subotica-Budimpešta, biće Beograd-Niš. Ali to nije ništa ako nemate od Kruševca ka Đunisu i Stalaću. Ovo je mnogo važno da uradimo - rekao je predsednik.