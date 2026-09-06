Politika

"MALO ŠTA ME JE TOLIKO RASTUŽILO" Vučić ogorčen zbog dece koja su uništila Ekspo sveske i olovke

В.Н.

06. 09. 2026. u 10:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je Zapadnobački okrug.

МАЛО ШТА МЕ ЈЕ ТОЛИКО РАСТУЖИЛО Вучић огорчен због деце која су уништила Експо свеске и оловке

Foto: Printskrin Pink TV

Predsednik je upitan da prokomentariše snimak dece koje uništavaju sveske koje su dobili od Ekspa.

- Malo šta me je u poslednje vreme rastužilo kao tako nešto. Ne zbog uništavanja nečega što ima vrednosti, uništavaaš torbu, olovku, svesku, samo zato što na njoj piše Ekspo. Ekspo za koji se ova zemlja bori. Ekspo koji nema veze sa političkim partijama. Vi im date nove sveske i olovke a oni ih uništavaju i time se hvale. Bio sam tužan jer razumem koliki problem imamo mi roditelji. Uspeli smo da nam ne smeta što decu nismo vaspitali da budu pristojni ljudi. Zamislite, vi ste dobili na poklon nešto novo i lepo, vas su roditelji naučili da vi to uništavate. Nešto sa nama nije u redu - zaključio je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50

Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: "Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50"