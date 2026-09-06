"MALO ŠTA ME JE TOLIKO RASTUŽILO" Vučić ogorčen zbog dece koja su uništila Ekspo sveske i olovke

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je Zapadnobački okrug.

Foto: Printskrin Pink TV

Predsednik je upitan da prokomentariše snimak dece koje uništavaju sveske koje su dobili od Ekspa.

- Malo šta me je u poslednje vreme rastužilo kao tako nešto. Ne zbog uništavanja nečega što ima vrednosti, uništavaaš torbu, olovku, svesku, samo zato što na njoj piše Ekspo. Ekspo za koji se ova zemlja bori. Ekspo koji nema veze sa političkim partijama. Vi im date nove sveske i olovke a oni ih uništavaju i time se hvale. Bio sam tužan jer razumem koliki problem imamo mi roditelji. Uspeli smo da nam ne smeta što decu nismo vaspitali da budu pristojni ljudi. Zamislite, vi ste dobili na poklon nešto novo i lepo, vas su roditelji naučili da vi to uništavate. Nešto sa nama nije u redu - zaključio je Vučić.