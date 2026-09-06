"SADA JE JASNO KO TU ODLUČUJE" Vučić o tzv. studentskoj listi: Plenumi nikada nisu stvarno odlučivali

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je upitan da prokomentariše to što je političar Đokić ostao na tzv. Studentskoj listi.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

- Sada mislim da je svima sve jasno i da sve znaju. Ne mogu to ljudi koji se ne bave dugo politikom odmah da izvuku tu zaključak. Reč neću reći o izboru ovog ili onog. Njihova stvar. Ali na kraju suština je u tome da ste videli da to nije njihova.. Suština je da smo mi sada tek shvatili ono što sam ja čuo od Branka pre jedno 7-8 meseci a sada je potpuno jasno ko tu odlučuje. Nama su govorili i vi ste nam na RTS-u pričali da o tome odlučuju plenumi, jedan drugi treći peti a sada je jasno da nikada plenumi nisu stvarno odlučivali. Svakome je jasno. Sada vidite, plenumi su odlučili da jedno lice ne bude na listi, ali stigao je pritisak iz Brisela i sveta i to lice mora da bude na listi. Na dve stvari obratite pažnju. Samo dve. Prva, jasno vam je ko je stajao iza obojene revolucije, neko spolja. Ti koji vrše pritisak na određena lica moraju da ostanu na listi. Pod dva, sve vreme su oni odlučivali a zloupotrebljavali ovu decu koja su umislila da se oni nešto pitaju. Ako niste u stanju da se suprotstavite pritisku za izbor vaše liste i ne možete da izdržite, vi razmislite, kako će sutra da izdrže pritisak sa bilo koje strane - rekao je predsednik.