VUČIĆ OTKRIO KO ĆE BITI NA SNS LISTI: Jedan od njih najuspešniji savremeni srpski naučnik Stojan Radenović

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biti najuspešniji savremeni srpski naučnik Stojan Radenović, kao i mladi ljudi i studenti koji to zasluže svojim znanjem, moralom i marljivošću.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Ponosan sam što će na listi biti Stojan Radenović, naš ubedljivo najuspešniji savremeni naučnik, čovek bez kojeg bismo totalno propali na svim listama, vredan radnik. Ono što je za nas presudno važno to je da na listi imamo mlade ljude. I gledajte da imate što više mladih ljudi - rekao je Vučić u Nišu na sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

On je uputio molbu da lista SNS bude mlađa od blokaderske liste, ali da godine ne budu glavni faktor.

- Ako mogu da vas zamolim, to je da na listi koju vodim, da naša lista bude mlađa od blokaderske liste, da pokažemo gde je i mladost i budućnost, ali da nam godine ne budu glavni faktor, već da nam glavni faktor bude znanje, moral, marljivost, a naravno da imamo i veliki deo studenata i mladih ljudi, jer kod njih studenata neće biti, da studenti dobiju mesto na našoj listi, to je za nas veoma važno - rekao je Vučić.