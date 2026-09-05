VUČIĆ KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA VLADE LISTE "UJEDINJENA SRBIJA": Završena sednica GO SNS u Nišu (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić postao je kandidat liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za predsednika Vlade na predstojećim parlamentarnim izborima.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Počela sednica

Sednicu GO SNS otvara predsednik Miloš Vučević.

Prisutno je 527 članova glavnog odbora, postoje uslovi za raspravu i odlučivanje.

Na dnevnom redu su tri tačke:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice odbora.

2. Aktuelna politička pitanja i pripreme za predstojeće izbore, izbor nosioca liste i kandidata za predsednika Vlade

3. Raz

- Kao što sam počeo kratko. Pred nama je tačka gde treba da definišemo i naziv liste, nosioca liste i ko je kandidat naše liste za predsednika Vlade. Naravno da utvrdimo i čujemo ključne principe i politiku sa kojom ćemo izaći pred građane na izborima koje nam slede. Molim vas da svi budemo i kolegijalni, da razumemo demokratski dug, da rasprave ne budu preduge da možemo da utvrdimo ključne stvari. Mi ćemo za desetak dana imati opet sednicu glavnog odbora i predsedništva stranke i utvrditi sve što treba u tom kratkom vremenskom periodu - rekao je Vučević, nakon čega je otvorio raspravu.

Vučić stigao na sednicu GO SNS

Predsednik Aleksandar Vučić stigao je na sednicu Glavnog odbora.

Foto: Printskrin/Novosti

Počela rasprava

Gradonačelnik grada Niša Dragoslav Pavlović otvorio je raspravu, nakon čega će govoriti predsednica Narodne skupštine Ana Branić.

Foto: Printscreen

- Poštovani kolege, hrabri naprednjaci. Meni je uvek najveće zadovoljstvo kad imam priliku da se obratim na našim sastancima, a ovaj je jedan od najvažnijih. Počeću time što ću se setiti tog 21. marta 2025. godine kada smo bili svedoci užasnog nasilja u domaćinskom, u slobodarskom Nišu. To nasilje u Nišu. To nasilje se onda preselilo u Novi Sad kada su pokušali da zapale naše stranačke prostorije i žive ljude u njima. Onda u Valjevo, kada su spalili naše prostorije koje su se nalazile u stambenoj zgradi. Onda su ponovili u Vrnjačkoj banji gde su pucali na naše prostorije. U pionirskom parku gde su pokušali da ubiju čoveka jer se nije slagao sa njima, dao sebi pravo da ima sopstveno mišljenje da veruje u Srbiju i Aleksandra Vučića - rekla je Brnabić.

Naglasila je da se protiv tog nasilja sada borimo.

Foto: Printskrin/Novosti

- Mi moramo da sačuvamo Srbiju. Ovakvo zlo, mi od ratova ne pamtimo. Mi moramo da se pitamo tri pitanja. Prvo, a ko su ti ljudi? Ko su ti ljudi? Studenti nisu. Nisu studenti blokirali naše škole i fakultete. Neki rektori i političari su blokirali fakultete i škole. Po nečijem nalogu iz inostranstva. Nisu studenti smislili ni plenume ni zborove. Ne borimo se mi protiv studenata. Imaćemo više studenta na našoj listi nego što će oni imati na tzv. studentskoj listi. Ne borimo se protiv studentata, studenti se bore za Srbiju. Studenti su uz Aleksandra Vučića i to će se videti na dan izbora. Mi se borimo protiv onih koji su ih organizovali, rekli da budu duhovi, ljudi bez lica, anonimni zborovi. Protiv ljudi iz inostranstva se borimo - dodala je.

Drugo pitanje, ko je su vrednosti?

- Oni kažu samo jednu stvar: Mi nismo ni za šta. Mi smo protiv Vučića. To je njihova politika, to su njima nalogodavci dali i rekli kao cilj, njihov zadatak. Za to su dobijali novac, obaveštajno-logističku podršku. Da se bore i sruše Vučića. Zašto? Šta je loše uradio za Srbiju. Dok je vodio Srbiju, dva i po puta su veće penzije, tri puta su veće prosečne plate u Srbiji, izgradili smo puteve i pruge, otvorili nova radna mesta, spustili nezaposlenost sa 26 odsto na 7 odsto. Izgradili snažnu vojsku, vodimo suverenu politiku, otvorili bolnice, škole, naučno-tehnološke parkove, spoljnu politiku da čuva svakog pojedinca u ovoj zemlji. Aleksandar Vučić je personifikacija slobodne, snažne, suverene, pobedničke Srbije. Zbog toga je cilj srušiti Aleksandra Vučića - rekla je Brnabić.

Foto: Printscreen

Šef poslaničke grupe Milenko Jovanov rekao je da su NVO dobile milijardu i trista miliona evra.

- Milijardu i trista miliona evra iz inostranstva. Da je milion i trista, bilo bi mnogo. Milijardu i trista je nezamislivo. Za šta je to dato? Na rušenje jednog čoveka, radi rušenja jedne države i to je sve. Neće oni onoga ko je previše svoj i previše Srbin, zato neće Aleksandra Vučića. Treba im neko ko će biti Srbin po rođenju a ne po vrednostima, ko će biti njihov. Ko će da sluša šta mu se kaže. Kad kaže neko iz Zagreba da Srbiji treba "katarza". Oni da klimu glavom i kažu: "Treba, treba nama katarza", a ne da odgovori da mu neće držati pridike oni koji svake godine obeležavaju i polažu vence u Blajnburgu dok ih nisu Austrijanci oterali a zato rade po Hrvatskoj. Najgorim ustašama koji imaju potpunu revitalizaciju najgoreg i najcrnjeg režima kojeg je Evropa videla. Koji su pred Jasenovcem stavili tablu "Za Dom spremni", oni koji su imali logor za decu. Oni da nam drže lekciju i predavanje. Ne zaboravite, pre samo nekoliko godina u istorijskom smislu to je tačka zapeta u udžbeniku - rekao je Jovanov.

Foto: Novosti

Obraćanje Miloša Vučevića

- Dragi prijatelji, hteo sam i ja da koju rečenicu podelim sa vama o onome šta nam se dešavalo u prethodne dve godine. Mislim da su Dragoslav, svedočeći šta se desilo u Nišu, Ana, koja je bila sa mnom u Nišu, Milenko koji je pričao sadržajno po tim pitanjima rekli dovovljno. Verujem da nema potrebe da ponavljam kroz kakva smo zlodela i nepravde prošli. Šta nam je činjeno, šta je činjeno narodu Srbije, nema potrebe da vam kažem da su oni izbacili đake iz škole, verujem da nema potrebe da kažem da su posvađali učitelje i profesore u zbornicama. Nema potrebe da kažem da su posvađali roditelje čija deca idu u škole. Verujem da nema potrebe da kažem da su zabranili studentima da studiraju, uče, verujem da nema potrebe da kažem da su srozali sve državne univeriztete u Srbiji na najniže grane. U prevodu, to znači da svakiindeks manje vredi, da će svaki student teže naći posao, da će biti manje vrednovana diploma. Da to srozavanje znači da svaki asistent, profesor manje vredi na tržištu rada. Da su nam godine pojeli kao skakavci. Da su pričali o pravdi, a sve vreme vršili nepravdu, sprovodili najogoljenije nasilje, da hoće jake insitucije i na kraju blokirali. I danas univerzitete i fakultete koriste kao partijske ćelije, uzurpirane od naroda i države. Verujem da je to svima poznato - rekao je predsednik SNS.

Sa jedne strane je lista SNS koja će se zvati Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, "listu sa ljudima koji se ne stide svog imena i prezimena", a sa druge strane sve ostale liste koje "direktno ili indirektno" na blokadersku stranu, rekao je Vučević.

Glasanje

Zaključena je rasprava.

Jednoglasno je izglasano da je nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za predsednika Vlade Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Novosti

OBRAĆANjE PREDSEDNIKA

- Poštovani predsedniče, dame i gospodo, dragi prijatelji. Za mene je ovo ogromna čast. Pre 18 godina osnovali smo stranku, i za tih 18 godina uspeli smo da srušimo nenarodni režim. Uspeli smo da promenimo Srbiju. Da li je sve bilo idealno? Da li smo sve odradili kako treba? Naravno da ne. Grešili smo i te greške moramo da prihvatimo, razumemo i priznamo pred građanima. Ali da li smo stvari menjali na bolje? Jesmo.

Samo da čujete nekoliko stvari za Niš. U nišu 2012. godine je bilo 36 000 nezaposlenih, danas je 15 000 nezaposlenih. Tada je bilo 70 000 zaposlenih, danas je 91 000 zaposlenih. Prosečna plata je bila 330 evra, danas je nešto 999 evra u Nišu. I nije inflacija bila 300 odsto, već kumulativno 46 odsto. To zanči da su plate realno rasle. Isto je i sa penzijama. Napravili smo infrastrukturu u Srbiji kako nije bilo pre 70 godina. Velike stvari smo igradili, ali smo napravili mnogo grešaka. Prvi ja, onda i mnogi od vas.

- Za mene je ogromna čast ovo poverenje koje sam dobio od vas danas. Videćemo šta će narod reći. Ogromna čast jer ja znam, uz sve naše nedostatke, ne postoji metar polja žita a da nema kukolja. Ima ga kod nas, na svakom mestu, ali ne postoji stranka koja preciznije realnije, ozbiljnije i odgovornije čuva i štiti naše nacionalne i državne interese. Na stranu to što su svi drugi pokušavali uvek da krivicu svaljuju na nas. Logično je bilo. Najodgovorniji smo i ne treba se ljutiti na one koji su govorili novinarima, javnosti: "Mi smo dobri, to su oni zli napradnjaci koji to rade. Nemojte nas da krivite", a kad bi se nešto dobro uradilo, oni su to uradili iako za projekat nisu čuli. Nije važno, važno je šta ćemo mi da uradimo, sve zavisi od nas. Zavisi ova kampanja i zavisi od toga hoće li ljudi razumeti da mi sebe hoćemo da promenimo.

- Pre predloga, hoću da kažem par rečenica. 2024. dogodila se velika tragedija u Novom Sadu. Imali smo više tragedija, ali ova je bila najveća. Kao u svakoj tragediji, nju su oni koji politiku nemaju pokušali da iskoriste. Imali smo strašne tragedije u školama našim, Ribnjikaru i Malom Orašju. Uvek su kao lešinari,pokušali da iskoriste i kažu našim građanima kako smo mi krivi. Teško je u uslovima gde socijalne mreže imaju svi, koriste ih svi, uslovima gde strane sile ulažu ogroman novac protiv vaše države samo nemojte da kod nas postoji. Ja ću vam navesti jedan primer. Kada je bombardovana zgrada RTS ili u Grdelici pruga i most, kada su nam ogroman broj ljudi pobili, odjednom su na lukav način strane službe krenule da šire priče o tome kako su svi drugi krivi samo en oni. Tobože rukovodstvo je znalo, ali nije sklanjalo ljude, a samo oni koji su ubili te ljude nisu krivi. A onda je svakome u Srbiji lakše da mrzi svog, nego da mrzi nekog ko je daleko. Nemojte da podcenite, naravno da je bila reč o laži i prevari, ne nego sam hteos voju majku da ubijem koju je raketa bacila 10 metara, koja je bila dežurni urednik na RTS-u.

I vi i mi svi uvek smetnemo ogroman novac i uticaj stranih službi na događaje u našoj zemlji. Nemojte to da smetnete sa uma.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Njih se danas skupilo oko 500 ili 600. Obećavali ne znam šta, ejdino što su poneli da gađaju jajima umesto da odnesu ukoliko ima neko siromašan pa da mogu da im ponude ta jaja. Bilo je "Drž'te nas ludi smo", a nema ni 10 policajaca da ih drže. Tako prete praznom puškom, ali to su ljudi koji su najstrašnije ukaljali obraz Nišu. Niš je slobodarski grad, borio se protiv svih mogućih okupatora kroz istoriju. Uvek se za svoju slobodu izborio. Niš je 21. marta 2025. doživeo najveću sramotu u svojoj istoriji, da neki klipani i kamenicama gađaju starije žene, devojku i kamen i jaje o glavu olupaju i da im niko ne kaže "Pa ti čoveče nisi džentlmen, nisi muškarac, nečiju majku da udariš". Mislili su da će nekog da uplaše, da ću da idem okolnim ulazima i izlazima. Ne razumeju da ta policija štiti njih.

- Moja poruka vama je: Ja sam video. Možda neko nije. Ja znam da ste ih tukli i u Užicu, Veterniku, oni su tražili, izazivali u Šidu i Apatinu. Nemojte da ih tučete kad znate da se klima promenila u društvu, znate da ste veći jači, nemojte ni da ih jašete i tučete, ni u katran da ih zavijate, ništa što su pretili nama. Hoću da pokažemo razliku, ni ove mučenike ni decu ovde, nemojte da tučete kad izađemo. To su naša zabludela braća i sestre koji su vodili i N1 i Nova S i strane službe direktno u rušenje svoje države i sukob sa narodom.

- Hteli su da nam podele porodicu, društvo. Kako smo reagovali? Nedovoljno odlučno, nedovoljno odgovorno. Od prošle godine mnogo odlučnije i odgovornije, kao da nas je mart u Nišu opametio i osnažio. Jel smo li odgovorili u Novom Sadu kako je bilo potrebno? U granicama mogućim, nikakvu kontrolu nad tužilaštvom nemamo, nikakvu kontrolu nad sudovima. Odgovornost mora da postoji. Strašna je tragedija. Zato je važno da se tragedija istraži i da budu kažnjeni stvarni krivci, a ne da to bude hrana za političare koje misle da treba da zasednu u fotelje bez ikakvih svojih zasluga.

- Dan posle nesreće sam bio dan nakon nesreće u Novom Sadu i zapalio sveću. Oni i dan danas lažu kako se to nije nikad dogodilo. Dan posle nesreće sam to uradio. Veliki deo porodica obišao, bio na sahranama, pomenima. Naravno da je svakome od normalnih ljudi teško palo. Nažalost nekima od njih nije, bilo im je važnije da ruše Gradsku skupštinu u Novom Sadu. Nikada ni ime ni prezime nijednog stradalog nisu naučili. Čak su i oca jednog stradlog vređali najstrašniji način, porodice svih koji su najteže stradali. Bilo ih je baš briga. Naše je bilo da pokažemo brigu, razmislite jesmo li svi dovoljno pokazali, ako nismo, zašto nismo bili dovoljno spremni i u budućnosti moramo da reagujemo tako da ljudskost pokažemo.

- Oni su neljudskost pokazali ovih dana. Ministarka Matić, bila je ministarka u vladi DOS-a je rekla pre dva dana: "Blokiraćemo Ruzveltovu i sve drugo, da ne mogu da sahrane generala Mladiću. Tu lešinu mrcinu nosite negde drugde", tako su govorili. Oni bi zabranili svako drugačije političko mišljenje i pravili gole otoke. Oni da su mogli, ne bi nam dali da održimo sednicu GO, ne bi dali da držimo tribinu, to se nikada u Srbiji nije dogodilo. Kao klinac od 20 godina, kada je Siniša Kovačević napravio predstavu, veliki scenarista, režiser, umetnik, šta god hoćete, tada opozicionar. napravio je predstavu o Svetom Savi i tada su neki ljudi došli da prekinu predstavu. Nacionalna omladina Beograda se udružila da mu pomogne u tome makar se ne slagali sa tim i kako je predstavljen Sveti Sava. Imaš prava na svoj izraz, sa 20 godina smo to znali. Svi mi smo to znali. Svi koju smo školu završavali i na fakultet tek krenuli.

- Za nas je važno da budemo spremni da prihvatimo rezultate izbora ukoliko nam se ne dopadnu. Da odemo u opoziciju, pa oni misle kako će se stranka raspasti istog dana. Otićiće 5 ili 10 odsto koji je došlo zbog svojih fotelje. Oni ne znaju koliko ima ovde vukova koji su proveli i 20 godina u opoziciji i koji su na svakojaku vrstu terora naučili i koji nikada neće napustiti svoje ideje.

- Pogledajte vi, ja sam pogledao u daljini, vidim Baneta Ćelića, vidim Jadranku Joksimović, nemaju baš neke funkcije ili nikakve nemaju, ali ne odoše nigde, i neće da idu nigde. Sa čim se slagali ili ne, jer ovo jeste jedna velika porodica koja će da se drži zajedno i koja gleda u budućnost uvek.

- Ljudi vraćajte i nemojte da sklanjate starije članove, nemojte osnivače da sklanjate, nemojte da se borite samo za funkcije, čuvajte svoju stranku. Pozovite sve ljude da nam pomognu u borbi protiv ovog najgoreg zla koji dolazi spolja. Ovo zlo dolazi spolja! Oni su nam samo ljude ubedili da nešto dobro rade svakodnevnim lažima. Nema laži koje nisu izmislili od Jovanjice, safarija, prisluškivanja, svega drugog. I baš ih briga! Kad se dokaže da je laž, oni idu na sledeću. Morate da budete spremni da odgovorite, ne svađom i tučama već razgovorom i objašnjenjima. Sve kako su počeli, tako su počeli u Skoplju, da bi ostali bez imena države i drugog.

- Ja ni ime ne znam one dece koje rečenicu jedva mogu da sastave, a da ne pričam o nečemu drugom. Baš ih briga što ih demantuje služba, laž se nastavlja.

- Na listi imamo ljude, Stojan Radenović, najuspešniji naučnik, savremeni. Čovek bez kojeg bi propali na svim listama, vredan radnik. Gledajte da imate što više mladih ljudi. Da naša lista bude mlađa od blokaderske, da pokažemo gde mladost i budućnost, da nam glavni faktor bude znanje, moral, marljivost i naravno da imamo veliki deo studenata i mladih ljudi, jer kod njih studenata neće biti. To je za nas veoma važno.

- Napravićemo poseban program ukoliko dobijemo poverenje naroda na jugu. To govorimo o 5 okruga, da ujedinimo u svim oblastima, zdravstva, školstva, obrazovanja, i visokog obrazovanja.