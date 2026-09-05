PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi lokaciju za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš i završne radove na rekonstrukciji naučno-tehnološkog parka.

Foto: Printskrin Pink TV

Obilizak završnih radova na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka

Predsednik je upitan da prokomentariše izjavu Picule o broju crvenih linija kojih Srbija mora da pređe dok se ne sankcikoniše.

- Ja ću milion crvenih linija da prelazim i da se bavim politikom Srbije jer je to moj posao. Jedno neću nikada, neću da slavim nacizam i da pozdravljam nekoga nacističkim pozdravima i da vodim decu da prisustvuju nacističkim koncertima.

Ističe da Srbija nikada nije i nikada neće biti nacistička tvorevina i da se u Srbiji nacizam niad neće slaviti.

Foto: Printskrin Pink TV

Predsednik je potom upoznat sa gradnjom projekta.

Upitao je koliko kvadrata iznovi deo direktno namenjen trudnicama i porodiljama, kako su mu objasnili, biće oko dve trećine, i bolnički deo je oko 14. 000 kvadrata.

- Ja sam sad bio na mestu gde ćemo da gradimo porodilište i koje je strašno važno, ali je ovo ono što nas spasava u budućnosti i što će da nam dovodi više investitora i da nam obezbeđuje veće plate u Nišu. Baš sam srećan. Mnogo para smo dali.

Predsednik je istakao da mu izgleda kao da je sve gotovo ovde.

Foto: Printskrin Pink TV

Predsednk je potom upitao da zaposlene da prokomentarišu čime se još centar bavi:

- Grad Niš će biti centar svetske nauke. Oprema koja će se ovde uspostaviti jeste oprema koja će uspostavljati najsavremenijiu genetičku dijagnostiku, ćelijsku terapiju, terapiju matičnim ćelijama pod jednim krovom čime će ovakav institut da bude jedini, južno od Beča, Instambula, Milana i Mosvke - rekao je Volaverivić predsedniku.

Predsedniga je potom uptao šta se tu tačno leči, na šta je Volarević odgovorio da je u pitanju slepilo.

Vučić obilazi lokaciju za izgradnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Niš

Vučić stigao na teren.

Predsednika su na početku upoznali sa radoma na samo gradilištu.

- Baš je na lepom mestu - istakao je Vučić.

Istakao je da će sa opremanjem sve koštati 100 miliona evra

- Vi u Nišu to ne biste mogli ni za još 50 godina da izgradite.

Istakao je da mu je važno da uzmemo samo srpske arhitekte.

- To je negde sreća što ćemo tih 80 miliona da ide našim kompanijama, pa ćemo to na druge načine kroz poreze to da vratimo. Kada sam prvi put došao u Niš ovo je bila livada ovde. Pogledajte kako sada izgleda moderno ovaj Klinički centar. Za 4 godine smo ga napravili.

Foto: Printskrin Pink TV

Upitao je da li je potrebno više ulaganja nakon čega je dobio potvrdan odgovor.

- Milan Lazarević je direktor KC ovde on je sin generala Lazarevića.

Upitao je kada bi moglo da se završi projekat na šta su ga obavestili da bi, ukoliko se krene sada u gradnju, da će biti gotovo u prvim mesecima 2029. godine.

- Znači, za 2.5 godine bi moglo da se završi sve. To je velika stvar. To će za sve drugo, pa i vamo do Pirota da bude jako važno. Za ceo taj region.

Istakao je da će maksimalno biti 2 trudnice na jedno kupatilo.

- Mi smo poslednje tri godine imali problem sa tim, svako ima mišljenje o svemu danas i onda smo sdlušali bezbroj mišljenja da li možemo da renoviramo zgardu porodilišta ili da pravimo novu. Tri godine su mme ovako vukli. Svako je imao svoju računicu. Kada sam video da to ludilo neće da se završi, prelomio sam da gradimo novu zgradu i da to bude remek-delo.

Istakao je da Srbija ima demografski probelm i što brže raste standard to manje dece imamoi.

Podsetio je da je u Nišu 2013. godine bilo zaposleno 70 hiljada ljudi, te da je danas zaposlena 91 hiljada.

Foto: Printscreen

- Plata je bila 330 evra,a danas prosečna plata hiljadu evra. Da li je to sjajno, pa nije.

Podsetio je da se više od 400 lekara vratilo iz inostranstva.

- Problem je u našim navikama, mi 5.2 milijarde evra uložimo u zdravstvo. To je nezamisliv novac.

Istakao je da je ponosan na to što je doveo 12 fabrika u Niš.

Govrorio je da je urađeno i mnogo toga što se tiče puteva. Ističe da se za koji dan otvara i put Niš - Brestovac.

- Konačno krećemo sa radovima na brzoj pruzi Beograd- Niš. Za koju godinu biće završena.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Ističe da ponekad dođu vremena kada talog i mulj isplivaju na površinu i kada ljudi sa podsmehom govore šta je urađeno.

- To je ljudkski cinizam i to je u redu. Istorija će da meri rezultate i ovog puta.

Govoreći o izborima, istakao je da će vladajuća partija odneti pobedu i u Nišu.

Sada ćemo i ih pobediti ubedljivije i to vam sad kažem. Sačekaćete mesec dana i videćete te rezultate.

- Nikada nije bio slulčaj da se u Srbiji zabrani javno delovanje. I tačno kad vidite po Piculi i Plenkoviću, tačno vidite da hoće das nateraju da počnemo da baštinimo nacističke vrednosti. To je ostalo što nismo prihvatili i to nećemo da prihvatimo.

Podsetimo, prezentacija projekta i obilazak lokacije za izgradnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Niš i dve javne garaže u Bulevaru Zorana Đinđića u Nišu počeće u 9 časova.

Nakon toga, kako je najavljeno, predsednik Vučić će od 9.30 časova obići završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš - faza 2.



(Tanjug)