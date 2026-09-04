BILA BI NAJMANJA U NAŠOJ ISTORIJI, ALI DA U NJOJ BUDU MARLJIVI I VREDNI: Vučić otkrio kako bi izgledala vlada koju bi vodio

PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na Informer Tv o tome kako bi izgledala vlada u kojoj bi on bio premijer.

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- Ukoliko dobijem podršku od ljudi za to da budem kandidat za predsednika vlade, samo ću vam jednu stvar danas reći, a taj ću program izložiti kada završim predsednički mandat. Moja ideja je da sledeća vlada ima premijera i najmanje i najviše 12 ministara. Dakle, da to bude najmanja vlada u našoj istoriji, ali da budu vredni, marljivi ljudi, energični ljudi, sposobni da preuzmu odgovornost, i ljudi koji znaju da će tu da budu ne da bi uživali, već da bi radili u interesu građana. Tako da, to će biti moje obećanje građanima, i ja ću to da potpišem. Biće mnogo veća ministarstva i nadležnosti u odnosu na sada njihova pojedinačna. Ministri se uvek tuku za ovlašćenje. Kad donosite zakon o Vladi i ministarstvima, to je opšta tuča. A kad ih pitaš šta su stvarno uradili i da li su se posvetili svakoj od tih ogromnih oblasti, naravno da nisu - istakao je Vučić.