Politika

VUČIĆ NAJAVIO REKORD NA NIŠKOM AERODROMU: Očekuje se čak 450.000 putnika godišnje

В.Н.

04. 09. 2026. u 21:25

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji Srpski dnevnik na Informer TV.

ВУЧИЋ НАЈАВИО РЕКОРД НА НИШКОМ АЕРОДРОМУ: Очекује се чак 450.000 путника годишње

FOTO: Printscreen InformerTV

- Može da se dogodi da budemo ove godine, bez obzira što će Viz Er verovatno da napušta, jer Srbija će odmah da prihvati Beč i Maltu kao destinacije, očekujem da imamo oko 450.000 putnika na godišnjem nivou, što nije mala stvar za niški aerodrom, da postignemo, da oborimo rekord ove godine - naglasio je Vučić.

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