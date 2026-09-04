VUČIĆ NAJAVIO REKORD NA NIŠKOM AERODROMU: Očekuje se čak 450.000 putnika godišnje
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji Srpski dnevnik na Informer TV.
- Može da se dogodi da budemo ove godine, bez obzira što će Viz Er verovatno da napušta, jer Srbija će odmah da prihvati Beč i Maltu kao destinacije, očekujem da imamo oko 450.000 putnika na godišnjem nivou, što nije mala stvar za niški aerodrom, da postignemo, da oborimo rekord ove godine - naglasio je Vučić.
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