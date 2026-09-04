VOLE I VELIČAJU SVOG KOMANDANTA KOJI JE SRBIMA SEKAO GLAVE, ALI MLADIĆ SMETA: Kako Sarajevo vrši progon 90.000 Srba
SARAJEVO u svom licemerju koje je karakteristika njegove politike, koljače Srba sahranjuje iz najviše počasti, dok osuđuje srpski narod i proteruje samo zato što želi da oda poštu generalu Ratku Mladiću
Član Venecijanske komisije u ime BiH Zlatko Knežević govorio je o pravima porodice generala Ratka Mladića da dobiju obdukcione nalaze i kompletnu medicinsku dokumentaciju iz pritvorske bolnice u Ševeningenu.
- Meni je sva ova priča vrlo neprofesionalna kad je reč o mehanizmu. Čuo sam u vašim vestima šta kaže kardiolog, da sam ja u Haškom mehanizmzu, da ne obratim pažnju i povedem postupak, to je nezamislivo.
On je rekao kako se vrši sistematski progon Srba koji su javno odali poštu generalu Mladiću.
- Ne postoji postupanje pravosudnih organa. Između 80 i 90.000 prijava protiv lica koja su veličala u ovom slučaju generala Ratka Mladića. Daću vam primer strašan primer. Dete od 16 godina otpušteno iz fudbalske akademije FK Sarajevo, jer je njegov otac objavio sliku Ratka Mladića na fejsbuku. Još strašniji su oni koji govore da je to u redu, da je dete krivo, to je jedna histerija - istakao je Knežević za Euronjuz.
Drugi veličaju zločince i sahranjuju uz sve počasti, ali problem je Ratko Mladić
Primer licemerja naših komšija i zločinačkog stava jeste komemoracija i sahrana zločinca Rasima Delića, komandanta Armije BiH. Poznat po svojim brutalnim zločinačkim akcijama protiv Srba, on je sahranjen uz sve državne počasti.
Kako su u Sarajevu govorili o osuđenom ratnom zločincu koji je sekao glave Srbima i terao druge Srbe da ljube odsečenu glavu! I tada niko ništa nije rekao - ni EU, niti bilo ko drugi! Ništa im nije smetalo.
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