VUČIĆ RAZOČARAO PESIMISTE: Stvari su drugačije nego što su bile - Niš dobija novu saobraćajnicu, stižu i isplate
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji Srpski dnevnik na Informer TV.
Predsednik je najavio je otvaranje deonice Niš - Brestovac.
- Učestvovao sam u dovođenju 12 fabrika u Niš - kazao je.
Istakao je da danas ljudi u Nišu imaju besplatan gradski prevoz, a roditelji besplatne udžbenike za decu.
- Stvari su drugačije nego što su bile - rekao je.
Vučić je najavio pomoć građanima.
- Meni što je važno za penzionere, da kažem, sve u Srbiji koji nas gledaju, ne samo u Nišu, 14. stižu od 20.000 do 35.000 takozvane jednokratne uplate. 22. stiže najmanje 6.000 na adresu svakog građanina Srbije. Svaki građanin, svi ovi dečaci, momci ovde, dobiće najmanje po 6. 000. Neki će zbog nasledstva dobiti i 12, neki i 18. 000 dinara. Tako da, sve je to država uradila, sve je to država napravila, ali je meni najvažnije da smo mi suštinski promenili stvari u zemlji, da smo obezbedili infrastrukturu. U Nišu će da bude i gasna elektrana. Verujem da bukvalno hiljade, hiljade stvari još možemo i moramo da uradimo - istakao je Vučić.
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