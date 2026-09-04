Politika

VUČIĆ NAJAVIO VELIKU VEST ZA NIŠ: Kreće izgradnja novog porodilišta - Želim najbolje uslove za sve majke

В.Н.

04. 09. 2026. u 21:13

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji Srpski dnevnik na Informer TV.

ВУЧИЋ НАЈАВИО ВЕЛИКУ ВЕСТ ЗА НИШ: Креће изградња новог породилишта - Желим најбоље услове за све мајке

FOTO: Printscreen InformerTV

Najavio je da je prekosutra u poseti Zapadnobačkom okrugu.

- Sutra su velike vesti za ljude u Nišu. Završili smo drugu fazu Naučno-tehnološkog parka i mislim da je to ogromna vest za ljude u Nišu - kaže on.

Istakao je da je puštena je javna nabavka i najavio je fizičke radove na izgradnji porodilišta.

- To će biti novo porodilište za Niš, za Jug Srbije - naveo je on.

Naglasio je da je to za njega mnogo važno.

- Slike koje sam dobijao iz porodilišta su bile užasne, jezive. Želim da se žene i majke na najbolji način sećaju čina rođenja deteta, ali i vremena u bolnici, kakvi su lekari bili, uslovi... - izjavio je Vučić.

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