VUČIĆ SAOPŠTIO UDARNE VESTI: Predsednik otkrio šta će se desiti 16. septembra

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije Srpski dnevnik na Informer TV.

Foto: Printskrin Informer TV

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je u Nišu. Kaže da je prekosutra u Zapadnobačkom okrugu.

- Sutra su velike vesti za ljude u Nišu. Završili smo drugu fazu Naučno-tehnološkog parka i mislim da je to ogromna vest za ljude u Nišu - kaže on.

Puštena je javna nabavka i najavio je u fizičke radove na izgradnji porodilišta.

- To će biti novo porodilište za Niš, za Jug Srbije - naveo je on.

Kaže da je to za njega mnogo važno.

- To će biti sobe sa po 2, maksimalno 3 kreveta. Slike koje sam dobijao iz porodilišta su bile užasne, jezive. Želim da se žene i majke se na najbolji način sećaju čina rođenja deteta, ali i vremena u bolnici, kakvi su lekari bili, uslovi... - izjavio je Vučić.

Najavio je otvaranje deonice Niš - Brestovac.

- Učestvovao sam u dovođenju 12 fabrika u Niš. Može da se dogodi da budemo ove godine, bez obzira što će Viz Er verovatno da napušta, jer Srbija će odmah da prihvati Beč i Maltu kao destinacije, očekujem da imamo oko 450.000 putnika na godišnjem nivou, što nije mala stvar za niški aerodrom, da postignemo, da oborimo rekord ove godine. Radili smo na tome, radimo na pruzi do Dimitrovgrada, otvaramo uskoro Niš-Brestovac, prvih 23 km pruge do prema Leskovcu, dakle prema jugu Srbije. Kargo nam je ovde i budućnost, i kargo će mnogo koristi da donese Nišu - kaže on.

Tri smo tu autoputa u okolini Niša uradili i izgradili, ogromne su promene, ali ono što je za ljude u Nišu najvažnije je da dobijete samo neke podatke, da vidite koliko su se stvari promenile. Da vidite samo kako vi ste mladi, Bojan i ja smo mnogo stariji, pa se toga sećamo. Niš je imao prosečnu platu 328 evra 2012. godine. Danas je prosečna plata na današnji dan u Nišu 999. 1000 evra je prosečna plata u Nišu, dakle 3 puta veća nego što je bila. Broj nezaposlenih je za 20. 000 manji nego što je bio u ono vreme. Tada je bilo 36, gotovo 21. 000, 36. 36. 000 je bilo tada, sad je 15. 000 ljudi, samo da imate u vidu. Dakle, to su ogromne razlike. Imamo za 20%, iako ima nekih 12. 000 ljudi manje, ali imamo sa 70. 000, sada imamo 90. 000 formalno zaposlenih ljudi u Nišu. U Nišavskoj oblasti je situacija za nijansu još povoljnija, iako je, naravno, siromašnije od samog Niša. Kad govorimo o Nišavskom okrugu, tu je razlika 28% rast u Nišu, a 32% u celom distriktu, u celom okrugu. 12 fabrika, učestvovao sam u dovođenju 12 fabrika u Niš. U Novom Sadu čak 14, verovali ili ne. I ponosan sam na to što smo uradili, a to su rezultati. To je ono da li je i dalje dobro? Da li su svi ljudi zadovoljni? Pa naravno da nije. I neće još dugo biti tako da ljudi budu zadovoljni. Ali razlika između 1.000 evra plate i 320 evra je ogromna. Danas ljudi u Nišu imaju besplatan prevoz, gradski prevoz. Danas ljudi u Nišu, to jest roditelji, za svoju decu mogu da obezbede besplatno udžbenike. Dakle, stvari su mnogo, mnogo drugačije nego što su bile. Meni što je važno za penzionere, da kažem, sve u Srbiji koji nas gledaju, ne samo u Nišu, 14. stižu od 20.000 do 35.000 takozvane jednokratne uplate. 22. stiže najmanje 6.000 na adresu svakog građanina Srbije. Svaki građanin, svi ovi dečaci, momci ovde, dobiće najmanje po 6. 000. Neki će zbog nasledstva dobiti i 12, neki i 18. 000 dinara. Tako da, sve je to država uradila, sve je to država napravila, ali je meni najvažnije da smo mi suštinski promenili stvari u zemlji, da smo obezbedili infrastrukturu. U Nišu će da bude i gasna elektrana. Verujem da bukvalno hiljade, hiljade stvari još možemo i moramo da uradimo.

- Za fabrike smo uložili 430, 432 miliona evra. Ali da pričam o ovim stvarima, recimo, to su i radna mesta, i to je zaista nešto neverovatno. Timočki okrug, dakle, Soko Banja, Knjaževac, samo da pogledate kako se sad gradi put, to je bio, onako, sirotinjski put, rupa do rupe, da Boga molite da ne stradate, a svakako se spremite da felne i gume nameštate. Tako da, mnogo sam srećan što dosta toga radimo, evo, u Gadžinom Hanu su danas mašine, ovde u okolini, kao i u mnogim drugim mestima. Za mene je važno, važan događaj sutra koji imamo, dakle, i naučno-tehnološki park i porodilište, ali je važan i događaj sednica glavnog odbora SNS-a, na kojima se donose odluke kako na predstojeće izbore. Ja sam deo izborne kampanje, dakle, jasno vam je da ću za nekoliko dana raspisati izbore.

- Dakle, ukoliko dobijem podršku od ljudi za to da budem kandidat za predsednika vlade, samo ću vam jednu stvar danas reći, a taj ću program izložiti kada završim predsednički mandat. Moja ideja je da sledeća vlada ima premijera i najmanje i najviše 12 ministara. Dakle, da to bude najmanja vlada u našoj istoriji, ali da budu vredni, marljivi ljudi, energični ljudi, sposobni da preuzmu odgovornost, i ljudi koji znaju da će tu da budu ne da bi uživali, već da bi radili u interesu građana. Tako da, to će biti moje obećanje građanima, i ja ću to da potpišem. Biće mnogo veća ministarstva i nadležnosti u odnosu na sada njihova pojedinačna. Ministri se uvek tuku za ovlašćenje. Kad donosite zakon o Vladi i ministarstvima, to je opšta tuča. A kad ih pitaš šta su stvarno uradili i da li su se posvetili svakoj od tih ogromnih oblasti, naravno da nisu. Jedino pravo istraživanje je ono koje dolazi na izborima. I ja ne volim istraživanja koja nam daju veliku prednost. Zbog čega? E, sad ću da vam objasnim. Zato što se tad ljudi opuste, zato što tad ljudi neće da rade, zato što tad ljudi misle "gotovo je i ovako i onako". Da se spremimo mi za raspodelu funkcija i to je jedino što ih interesuje. A mene to ne zanima. Mene zanima da idemo i da pokušamo sebe da menjamo u razgovoru sa ljudima. I taj razgovor sa ljudima, vi mislite da je to neka bezvezna sintagma. Nije. To je najteži posao. Verujte mi na reč, verujte mi na reč, to je teži posao nego bilo koji drugi. Zato što vi morate da pogledate u oči svakog čoveka, morate da razumete njegov psihološki profil, da razmenite energiju sa njim, da čujete smislene i ne uvek smislene primedbe, pitanja i sve drugo. I opet morate da pokažete neku vrstu odgovornosti, manje ili više ljubaznosti, ali odgovornosti da na ozbiljan način to saslušate i pružite odgovoran i ozbiljan odgovor. To je užasno težak posao. I ja zato molim ljude, ako hoćete da se bavite ovim poslom, to morate da radite. To nije posao koji će da ti otvori vrata da bi smestio donji deo leđa na zadnje sedište automobila. To je posao da ti slušaš ljude. Da li su u pravu, nisu li u pravu, tvoje je da donosiš odluku, na kraju krajeva. Nije tvoje da ispunjavaš želje. Tvoje je da donosiš odluke. Odluke se u ovakvim vremenima veoma teško donose. Veoma teško. Koju god odluku da sam doneo, ja sam rekao super, neće da ide avion po Mladića, neće da bude ovo, neće da ide ono. Kritikovali bi me. Rekli bi: "Sramota". Kad uradiš ovo, kažu: "Sramota, to radi sa ratnim zločincem, genocidašem, ovakvim i onakvim". Šta god da uradiš, taj posao donošenja odluka je užasno težak. Ja se uopšte nisam rukovodio time šta će ko da mi kaže. Ni izborima, ni time šta će da mi kaže Evropa, ni bilo ko drugi, niti šta će da mi kažu politički protivnici. Moraš da imaš cilj, ideju šta je to, zbog čega, i kako donosiš odluke. I kada doneseš tu odluku, da staneš iza te odluke i da se boriš za tu odluku.

Govori o 16. koji dolazi.

- Došao sam do toga, špijunskim kanalima... Namerno sam to rekao da razne budale pomisle ne znam šta... dobio sam informaciju da će Hašimu Tačiju da pokriju pritvor tako da će biti osuđen za nepoštovanje suda, a o zločinima nad Srbima ništa... E, onda ćemo drugačije da razgovaramo sa Evropljanima i svima drugima. Zato što je onda jasno šta su sve ovo vreme radili. Lepo da se mi time više ne bavimo, da znamo da međunarodna pravda i međunarodno pravo ne postoje za sva ta 4-5 tribunala, sudova, raznih, i ovako i onako. I lepo da mi verujemo u svoje zakonodavstvo i da se ne mešamo više u ta posla - naveo je on.

Ističe da će 16. biti "vidovdan".

- Znate šta nama kažu prevaranti iz ovih zapadnih zemalja. Kažu da nema veze i da imaju presude za Mladića, a za Nasera Orića, Gotovinu nemaju... Pa, nema zato što su presudama sudija preinačavali presude 3:2 političkim nalozima. Čak se govorilo koliko se para nosilo u Haški tribunal za te presude. Oni misle da igraju simultanku u kojoj svi ostali moraju da igraju bez dame, a ja neću da prihvatim igru ni bez pešaka. Ma koliko se oni trudili i držali nam čekić nad glavom, neću da kažem mač nad glavom. Oni su spremili tekstove za današnja saopštenja. I pojedini ministri iz Evrope i pojedini ovi i oni pojma nemaju nit su šta pročitali, nit šta znaju šta se zbivalo, niti imaju šta da vam kažu suštinski. Oni su spremili svoje saopštenje i to je to. Oni valjda misle da mi očekujemo da će oni da nam otvore neki klaster, pa sad oni nađu opravdanje zašto nam ne otvaraju klaster. Ja predstavljam zemlju dostojanstvenog i ponositog naroda, i njemu ću da služim. Pred svojim narodom mogu da kleknem ili kad radim nešto u njegovom interesu. A ovo? Na pamet mi ne pada - naveo je Vučić.

Spomenuo je i prevare Zapada protiv Rusa u Minskim sporazumima, te istakao da su nas varali Briselskim sporazumima. Dodao je da je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov bio u pravu kada je rekao da je pitanje hoće li Srbija u budućnosti biti u EU.

- Što se mene tiče, ja od toga neću da odustanem. Odgovoran čovek mora da sarađuje. Bićemo na evropskom putu, to je jedino moguće. A, da li će oni nas da prime? Pa, neće! - kaže Vučić.

- Vi znate da u našoj zemlji da su ovi stručnjaci, samo hoću da to ljudi znaju, ovi koji su birali nevladine organizacije, odnosno ovi blokaderi i tako dalje, oko Rema, gde smo mi popuštali, popuštali, popuštali, da dođe do tačke 4. 4. Vi znate šta su ti geniji smislili? Samo da vidite kako bi se državom upravljalo, ljudi. Samo da vidite dokle ludilo ide. Oni su predložili da ubacimo kuglice u šešir i da izvlačimo ko će da bude predsednik Rema ili kako god da se to čudo zove, ovako, kuglicom da izvlačiš. Možda bi tako izgledali po njima i izbori, pošto su im paravani smetali. Da, da, s njima bi izgledalo kao ćorave kutije. Oni ne dozvoljavaju demokratiju. Čuj, oni neće nekog da puste. Možemo da im kažemo: "Nećete iz kuće da izađete. " I to bez korišćenja policije i državnih organa. Ja bih bio lud kada bih to rekao. A oni uopšte ne misle da su ludi. Oni misle da su mnogo pametni. "Ne dam nikome da se skupi negde, ne dam nikome da dođe negde. " Nisi dobrodošao. Ne, ti ćeš da mi kažeš da l' sam dobrodošao. Ja doveo 12 fabrika ovde, izgradio sve autoputeve ovde, izgradio Klinički centar, radim porodilište, izgradio naučno-tehnološki park. Nema šta nismo uradili. Niš napredovao najbrže u svojoj istoriji u poslednjih 10 godina. Ti ćeš da mi kažeš da l' sam dobrodošao ili nisam. I sve vam ovo govorim zbog toga što kao da se neki eksperiment sa nama dešava. Kao da neke blesave ljude dovode da nam objašnjavaju kako treba da izgleda država, a država valjda treba da izgleda tako što niko ne sme da održi tribinu, niko ne sme da održi miting, niko ne sme da im se suprotstavi, niko ne sme da im kaže da lupaju gluposti, iako lupaju gluposti po ceo bogovetni dan. Dakle, niko ne sme ništa da kaže. Ja sam ponosan što sam na čelu pokreta koji je protiv njih. Da. Ja sam ponosan što sam na čelu pokreta koji im se suprotstavlja, i koji sme da im se suprotstavi. I koji sme da kaže: "Ne, bre, ne damo vam državu. Ne damo vam državu. Ne damo vam Srbiju da je razorite. " Nestala bi Srbija. I to bi bio poslednji u lancu eksperimenata koji nad nama sprovode.

Upozorio je šta sledi.

- - Da bi bilo jasno kako je takozvana OVK formirana, kakve je zločine činila nad Srbima. To je bila teroristička organizacija, prvo. Pa naravno. Zašto su oni Miodraga Majića, zašto ga drže i ovako tetošu i miluju po svim ambasadama, tim studentskim pokretima i budalaštinama? Pa zašto je on oslobodio gnjilansku grupu? Zašto bi ostalo u istoriji zapisano da je gnjilanska grupa, da su to bili ljudi, svi koji su učestvovali u silovanju naših žena, u ubijanju naše dece, u ubijanju dece? Jer su gledali tad, jednim metkom, kako da ubiju ženu i dete. S takvim stvarima se igraju. E, to je Miodrag Majić, veliki demokrata i buduća vlast u Srbiji. Nama Plenković drži predavanje o katarzi. Zamislite, premijer najgore marionetske nacističke države iz Drugog svetskog rata vam priča o katarzi, koji su jedini imali logore za decu, ubijali na najmonstruozniji mogući način. Oni nama pričaju o katarzi. Oni nama proterali ljude. Oni proterali Srbe prvo iz svih gradova, pa potom u Oluji. Valjda mi treba da prolazimo kroz katarzu, a ne oni? Valjda treba da kažemo da je nacizam mnogo lep? I nemojte da se začudite, zapamtite šta sam rekao. Sačuvajte ovu emisiju. Možda govorim sa viškom emocija. Zapamtite moje reči, promeni li se vlast, zapamtite samo moje reči, teraće vas buduća vlast u Srbiji, i teraće Srbe da idu na Tompsonove koncerte i govoriće nam kako je to novi patriotizam i kako je to nova saradnja u Evropi. Zapamtite šta sam vam rekao, teraće Srbe da viču "za dom spremni" i da viču kako im je lepo što viču "za dom spremni". Ima da vam govore nije samo Severina, i Tompson je dobar. Pogledajte kako njihovi, kako hrvatski lažno levičarski mediji, šatro pro-jugoslovenski i tako dalje, najfiniju i najperfidniju kampanju za Tompsona vode. Pa skupio se narod, pa baš lepo, zapevao je: "Bojne Čavoglave, stićiće vas, bando četnici, naša ruka i u Srbiji i Srbe." Takvih je bilo i u Drugom svetskom ratu. Koliko hoćete ih je bilo. Tašna, mašna, sekretarica, lagodan život. E, i ne moram da budem Srbin. Al' država Srbija to ne sme da dozvoli.