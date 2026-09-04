SRBIJA I SLOVENIJA JAČAJU SARADNJU: Macut sa Logarom obišao Ekspo
PREDSEDNIK Vlade Srbije, prof. dr Đuro Macut, susreo se danas tokom obilaska gradilišta Ekspo kompleksa u Beogradu sa delegacijom Slovenije koju je predvodio potpredsednik Vlade i ministar privrede, rada i sporta, Anže Logar, i tom prilikom je istakao da je Slovenija jedan od najznačajnijih partnera Srbije.
- Meni je stvarno zadovoljstvo da sam danas imao priliku da sretnem gospodina Logara, koji je ministar jednog vrlo kompleksnog ministarstva. Mislim da su očekivanja i velika i zaslužena. Slovenija je svakako jedan od najvećih partnera Srbije u svakom pogledu, u ekonomiji, ali i u bilo kom drugom pogledu - rekao je premijer.
Istakao je da je sa potpredsednikom Vlade Slovenije razgovarao i o razvoju farmaceutskog sektora, kao i o važnosti transporta i energetskog sektora.
Poručio je da je Ekspo 2027. dobra prilika da se mlađe generacije upoznaju, ali i starije generacije podsete šta je to što Slovenija nudi.
Delegacija Slovenije je danas nakon potpisivanja ugovora o učešću Slovenije na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd zajedno sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine i komesarkom za Ekspo 2027 Beograd, Jagodom Lazarević, i direktorom kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd, Danilom Jerinićem, obišla gradilište Ekspo kompleksa i prostor u kom će se nalaziti slovenački paviljon.
(Tanjug)
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