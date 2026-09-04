"GLEDAO SAM UBISTVO MOG OCA" Darko Mladić o poslednjim mesecima svog oca u Hagu: Nije dobio adekvatno lečenje

DARKO Mladić, sin generala Ratka Mladića, na konferenciji za novinare koja je održana danas, govorio o tome da je njegov otac ubijen.

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- Za mene najmučniji period je bio poslednjih 2 meseca, gledao sam ubistvo mog oca, izvršeno je ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu, nesavesnim lečenjem i namernim davanjem prejakih opijata koji su ga doveli do smrti. Za sve detalje i propuste koja je uradila mediicnska služba UN. Prisutan je ovde Gudelj koji je imao uvid i odlazio tamo - rekao je on, pa dodao:

- Moj otac je imao dobru negu u tribunalu, ali nega i lečenje nisu isto. Možete čoveka da stavite u hotel sa 7 zvezdica, ali ako ga pogrešno lečite, ne možete da ga spasite. Zadnjih 2 godine je bio u novom krilu, ali nije dobio adekvatno lečenje i na kraju je preminuo od posledice nesavesnog lečenja.

Darko Mladić o primljenom pozivu.

- Dobio sam od Tribunala poziv da je moj otac umro, kada smo zaključili da smo sastavili sve za podnesak koji je trebao da ide sudiji kao obrazloženje na mišljenje veštaka, koji su dobili zadatak da sami sebe ocene.