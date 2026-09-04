Politika

SIN RATKA MLADIĆA: "Vučić je uvek bio tu za nas"– zahvalio se na pomoći koju je pružao porodici

D.D.

04. 09. 2026. u 12:13

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DARKO Mladić, sin Ratka Mladića, obratio se javnosti povodom smrti svog oca, zahvalivši predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na, kako je naveo, brzom izjavljivanju saučešća i podršci koju je porodica dobijala kada god joj je bila potrebna.

СИН РАТКА МЛАДИЋА: Вучић је увек био ту за нас– захвалио се на помоћи коју је пружао породици

Foto: Printskrin Tanjug TV

- Dobio sam saučešće veoma brzo od predsednika Vučića i cele njegove porodice. Ovo je narodna sahrana. Ne bavim se politikom i ne bih želeo da mešam politiku u sve ovo- naveo je Mladićev sin.

- Što se tiče naših zahteva, kojih je bilo dosta, kad god nam je nešto bilo potrebno, on je uvek bio tu za nas. Zato mu se ovom prilikom javno zahvaljujem- poručio je Darko Mladić.

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