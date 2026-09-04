SIN RATKA MLADIĆA: "Vučić je uvek bio tu za nas"– zahvalio se na pomoći koju je pružao porodici
DARKO Mladić, sin Ratka Mladića, obratio se javnosti povodom smrti svog oca, zahvalivši predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na, kako je naveo, brzom izjavljivanju saučešća i podršci koju je porodica dobijala kada god joj je bila potrebna.
- Dobio sam saučešće veoma brzo od predsednika Vučića i cele njegove porodice. Ovo je narodna sahrana. Ne bavim se politikom i ne bih želeo da mešam politiku u sve ovo- naveo je Mladićev sin.
- Što se tiče naših zahteva, kojih je bilo dosta, kad god nam je nešto bilo potrebno, on je uvek bio tu za nas. Zato mu se ovom prilikom javno zahvaljujem- poručio je Darko Mladić.
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