KOMANDANT JE OPET SA SVOJIM NARODOM: Pripadnici Vojske Srbije salutirali svom generalu (FOTO)
PRIPADNICI Vojske Srbije salutirali su vozilu u kom je bilo telo generala Ratka Mladića na putu ka VMA.
Telo Ratka Mladića stiglo je avionom danas na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" nešto pre 18 časova u pratnji članova porodice - sina Darka i njegove ćerke, odnosno unuke preminulog Ratka.
U avionu kojim je transportovano telo Ratka Mladića bili su Darko Mladić, njegova ćerka, ministar pravde Nenad Vujić i dva bivša saborca Ratka Mladića.
Na aerodromu su u trenutku sletanja aviona bile prisutne jake policijske snage. Pripadnici Vojske Srbije izneli su kovčeg koji je bio prekriven zastavom Srbije.
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