KOMANDANT JE OPET SA SVOJIM NARODOM: Pripadnici Vojske Srbije salutirali svom generalu (FOTO)

PRIPADNICI Vojske Srbije salutirali su vozilu u kom je bilo telo generala Ratka Mladića na putu ka VMA.

Foto: N. Skenderija

Telo Ratka Mladića stiglo je avionom danas na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" nešto pre 18 časova u pratnji članova porodice - sina Darka i njegove ćerke, odnosno unuke preminulog Ratka.

U avionu kojim je transportovano telo Ratka Mladića bili su Darko Mladić, njegova ćerka, ministar pravde Nenad Vujić i dva bivša saborca Ratka Mladića.

Na aerodromu su u trenutku sletanja aviona bile prisutne jake policijske snage. Pripadnici Vojske Srbije izneli su kovčeg koji je bio prekriven zastavom Srbije.