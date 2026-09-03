Politika

KOMANDANT JE OPET SA SVOJIM NARODOM: Pripadnici Vojske Srbije salutirali svom generalu (FOTO)

Novosti online

03. 09. 2026. u 18:59

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PRIPADNICI Vojske Srbije salutirali su vozilu u kom je bilo telo generala Ratka Mladića na putu ka VMA.

КОМАНДАНТ ЈЕ ОПЕТ СА СВОЈИМ НАРОДОМ: Припадници Војске Србије салутирали свом генералу (ФОТО)

Foto: N. Skenderija

Telo Ratka Mladića stiglo je avionom danas na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" nešto pre 18 časova u pratnji članova porodice - sina Darka i njegove ćerke, odnosno unuke preminulog Ratka.

U avionu kojim je transportovano telo Ratka Mladića bili su Darko Mladić, njegova ćerka, ministar pravde Nenad Vujić i dva bivša saborca Ratka Mladića.

Na aerodromu su u trenutku sletanja aviona bile prisutne jake policijske snage. Pripadnici Vojske Srbije izneli su kovčeg koji je bio prekriven zastavom Srbije.

Foto: Фото: Н. Скендерија

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