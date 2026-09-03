PIJETET SAMO KADA NJIMA ODGOVARA: Smrt generala ogolila svu hipokriziju blokadera

UMESTO makar elementarnog poštovanja prema smrti jednog čoveka i njegovoj porodici, gledamo salvu napada, uvreda i likovanja

Foto: Printskrin

Poslednji događaji u našem društvu ogolili su svu hipokriziju i licemerje onih koji se navodno bore za pravdu, dostojanstvo i nekakve više vrednosti.

Pijetet i poštovanje prema žrtvama za njih, po svemu sudeći, nisu moralna obaveza, već sredstvo koje se poteže onda kada može da posluži u političkom obračunu.

Kada im to ide u prilog, pozivaju se na emocije, tugu i saosećanje. Traže tišinu, poštovanje i odgovornost. Ali kada premine general koji je čitav svoj život posvetio odbrani ove zemlje i svog naroda, taj isti pijetet kao da nestaje u sekundi.

Umesto makar elementarnog poštovanja prema smrti jednog čoveka i njegovoj porodici, gledamo salvu napada, uvreda i likovanja. Kao da ni smrt nije dovoljna da se makar na trenutak spuste političke zastave i zaustavi govor mržnje.

(24SEDAM)