PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u poseti Severnobanatskom okrugu.

Foto: Printskrin Pink TV

Predsednik stigao u Rusko selo kod Kikinde

Na početku se obratio prisutnima.

Kazao je da je za Kikindu važno što će se uraditi put od Nakova do Mokrina, krenuće i druga faza bolnice u Kikindi.

- To je 16 hiljada kvadratnih metara rekonstrukcija. Uradićemo i kanalizaciju... Strateški je važno je završetak "Smajlija" u voom delu za nekig 6-7 godina. Ne može ranije zbog dela preko Sombora, tek onda ide Srbobran, Bečej pa Kikinda... Još važnije je auto-put Beograd-Zrenjanin, pa onda i brza saobraćajnica do Kikinde. Tako će biti lakše meštanima svih sela da možete ranije da izađete na tuo-put. Mučimo se sa MSK, Tozi Markoviću nisu mesec ipo primanja isplaćena i to da rešimo ukoliko odmah. Imamo problem sa cenom gasa. Kada sam išao kod Putina da razgovaramo oko gasa, molio sam da plaćamo manje od 400 dolara. Danas je cena 880, malo ko je spreman za zimu jer Katar ne isporučuje dovoljne količine. Rusiji gađaju naftna postrojenje, tako da brinem... - rekao je Vučić, te napomenuo da rezerve koje Srbija ima nisu dovoljne ako se situacija ovako nastavi.

Vučić kaže da su to velike stvari i da treba da se prilagođavamo novom situaciji na tržištu.

- Za 3-4 dana ćemo jobavestiit javnost koliko će biti povećane penzije i plate. Za 10 dana za najebći deo vas ide isplata od 20-35.000 za penzionere, borce i primaoce socijalnih davanja, i onda iz akvionarskog fonda 6, za neke 12.000 dinara - rekao je Vučić.

Istakao je da se situacija u svetu napeta, i da su mir i stabičnost ključni za Srbiju.

Kaže da će Srbija pomoći i "Artisu" kako bi se još meštana moglo zaposliti.

Potom je saslišao probleme meštana.

Jedan od stanovnika predložio je izgradnju bazena, kako bi se omladina usmerila na sport.

- Razmislite jesam li glup, znam šta i zašto pitam. Ja radim i ne spavam da bi bio spreman. Nisam pitao slučajno jel imate danas 2.000 ljudi. Precizan sam kad to pitam, kao što znam da imate 1.800 birača... Ne volim da živim u vremenu od pre 4-5 godina, posebno ne od 20. Za mene je san da uradimo ovo sa MSK, i vi ste dobro rekli "Smajli" će sve da promeni kao i auto-put do Zrenjanina... Za mene je neizdrživ pritisak, ako dobijemo poverenje naroda, i brzo radimo ovo do Zrenjanina. Kada završimo, ma sam ću da napravim sebi pritisak da uradimo brzu saobraćajnicu do Kikinde, da spojimo sva mesta i ondamožemo investitore da dovodimo. Kada završimo "Smajli" ne postoji niko ko može da odbije da dođe ovde da investira... - rekao je Vučić te dodao, da ne misli da je bazen prioritet, te da će zamoliti lokalnu uptavu da uradi projekat pa će onda razgovarati sa njima da li je to najvažnije.

Predsednik je rekao da će videti šta može i da uradi za izgradnju lokalnih puteva.

Jedan od meštana je ukazao i na problem vodovodnog sistema i pucanje cevi.

- Da obećam to je nemoguće, i to će biti skoro 10 miliona evra. Piatnje vode i lokalnih puteva bih želeo da govorim o tome narednih nedelja i da stavim na dnevni red Vlade, jer nemamo problem sa visinog javnog duga. Ako uspijemo onda ćemo kroz 2-3 godine da rešimo taj problem jednom zauvek - rekao je Vučić.

Meštani su istakli da su problem i posebne kategorije društva, odnosno da je on ratni veteran i ne može da nađe posao, na šta je predsednik kazao da ostane i da razgovara sa ministarkom kako bi se pronašlo rešenje.

Predsednik je kazao da će razgovarati sa "Putevima Srbije" kako bi se rešili problemi na lokalnom nivou, pošto to očigledno opština nije radila.

- Videćemo da to rešimoodmah, da se ne čeka - rekao je Vučić.

- Dobićete najvećim delom 35.000, pa 6.000 pa možda još 6.000. Pa sledi i još jedno povećanje, koje neće biti malo. Nećud a ugrozim budućnost, da se dodvoravam zbog izbora, da nikada ne kasni, da čuvamo dinar, i nizak nivo duga i to je za mene od presudnog značaja - kaže Vučić.

Narod čeka Vučića

Veliki broj meštana Ruskog sela kod Kikinde okupio se da dočeka predsednika i da sa njim razgovara.

Program posete

Prema zvaničnom programu posete, predsednik će obilazak započeti u 11.30 časova u Ruskom Selu kod Kikinde, gde će posetiti preduzeće „Artis 1973“. Sat vremena kasnije, u 12.30 časova, predviđen je obilazak Javnog preduzeća „Adica“ u Adi.

Tokom boravka u opštini Čoka, Vučić će najpre u 13.15 sati posetiti poljoprivredno gazdinstvo Petrović, a odmah nakon toga, u 13.50 časova, i čuvenu vinariju „Čoka“.

U nastavku posete Severnobanatskom okrugu, predsednik će u 14.30 sati u Novom Kneževcu obići Udruženje obolelih od multiple skleroze.

Današnji obilazak završava se u opštini Kanjiža, gde je za 15.15 časova planirana poseta porodici Kavai u mestu Trešnjevac.



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