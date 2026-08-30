Politika

TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić sutra na potpisivanju ugoovra o izgradnji fabrike baterija za drononove uInđiji

В.Н.

30. 08. 2026. u 14:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visoko-tehnološke uređaje, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

ТАЧНО У 10 ЧАСОВА: Вучић сутра на потписивању угоовра о изградњи фабрике батерија за дрононове уИнђији

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Sastanak je predviđen u 10.00 časova u Palati Srbija.

Nakon sastanka, Vučić će prisustvovati potpisivanju Okvirnog sporazuma o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visoko-tehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate.

 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Detaljno objašnjeno! Evo šta muči Sinera i zbog čega ne igra na US Openu

Detaljno objašnjeno! Evo šta muči Sinera i zbog čega ne igra na US Openu