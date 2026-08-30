TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić sutra na potpisivanju ugoovra o izgradnji fabrike baterija za drononove uInđiji
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visoko-tehnološke uređaje, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
Sastanak je predviđen u 10.00 časova u Palati Srbija.
Nakon sastanka, Vučić će prisustvovati potpisivanju Okvirnog sporazuma o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visoko-tehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate.
(Tanjug)
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