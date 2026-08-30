Politika

PREDSEDNIK OTKRIO DA LI JE NOVA DEONICA BILA ZAHTEVNA: Vučić na pitanje "Novosti" o izgradnji dela Dunavskog koridora, pa pomenuo i Kragujevac

В.Н.

30. 08. 2026. u 10:16

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas pušta u saobraćaj 28 km deonice na Dunavksom koridoru. Tom prilikom je na pitanje "Novosti" otkrio da li je ovaj deo izgradnje bio zahtevan.

ПРЕДСЕДНИК ОТКРИО ДА ЛИ ЈЕ НОВА ДЕОНИЦА БИЛА ЗАХТЕВНА: Вучић на питање Новости о изградњи дела Дунавског коридора, па поменуо и Крагујевац

Foto: Novosti

- Pa u nekim delovima, ali suštinski imali smo i zahtevniji. Ovo što idete od Ivanjice pa na dalje... Zamislite kada imate 75% objekata, nema puta sve mostovi i tuneli. Šta očekujete, to su nenormlane cene. Teže nego u Crnoj Gori, bukvalno teže nego oko Mateševa. Ovo je za to pesma. Nije jednostavno, da vam ne objašnjavam - rekao je Vučić te pomenuo da će sve imati smisla kada se završi obilaznica oko Golupca.

- Da Golubac ne uništimo. To vam je, kao što možete preko Milanovca auto-put i dok nismo napravili obilaznicu oko Takova i napravili kako treba, ne vredi kao da niste uradili. Sad i za mala mesta morate da radite. Prvih 5 km u Kragujevcu otvaramo 19. septembra - rekao je Vučić.

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