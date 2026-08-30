Politika

ŠAMAR IZ EVROPE KAKVOM SE NISU NADALI! ODIHR ugasio blokadere: Poboljšanje tajnosti glasanja na izborima u Srbiji bila je naša preporuka

В.Н.

30. 08. 2026. u 09:54

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ODIHR je doslovno ugasio i razmontirao blokadere, i to direktno odgovarajući na pitanje njihove omiljene "Nove"! Iz ODIHR-a je zvanično stigla potvrda da je "poboljšanje tajnosti glasanja bila preporuka u mnogim konačnim izveštajima ODIHR-a o izborima u Srbiji", čime je celokupna lažna konstrukcija blokadera pala u vodu. Mesecima su urlali i tražili ispunjenje preporuka, a kada je država uvela glasačke kabine sa zavesama po ugledu na Nemačku i Francusku, isti ti blokaderi su evropske standarde bez srama proglasili "izbornom krađom".

ШАМАР ИЗ ЕВРОПЕ КАКВОМ СЕ НИСУ НАДАЛИ! ОДИХР угасио блокадере: Побољшање тајности гласања на изборима у Србији била је наша препорука

Spasa Dakic / Sipa Press / Profimedia

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Ana Brnabić ogolili su ovo neviđeno licemerje više puta. Srbija je u rekordnom roku primenila čak 18 od 25 preporuka ODIHR-a, uključujući i svih sedam prioritetnih kroz zakone o funkcionerskoj kampanji. Dok je Vučić podsetio da je naša zemlja od 2012. godine osam puta kritikovana upravo zbog nedostatka ovakvih paravana, blokaderi danas sprovođenje ovih standarda pokušava da predstave kao teoriju zavere, svesni da ostaje bez ijednog izgovora.

Istina je jasna: blokaderi se grčevito bore protiv svake pojedinačne preporuke jer im njihovo ispunjavanje oduzima jedini alibi za predstojeći izborni debakl. Zvanični odgovor ODIHR-a dat direktno blokaderskim medijima ogolio je činjenicu da kabine sa zavesama nisu nikakav "paravan za krađu", već najviši standard tajnosti glasanja. Bilo da je reč o kabinama ili pravu da građani podrže više lista, blokaderima smeta baš sve što potiče iz Evrope – čim to sprovede zvanični Beograd.

Na predstojećim izborima građani biraju između dve jasne opcije. S jedne strane je lista "Ujedinjena Srbija" predvođena Aleksandrom Vučićem, koji garantuje mir, razvoj i poštovanje narodne volje. S druge strane su blokaderi sa takozvane "studentske liste" na kojoj nema studenata, a koji već najavljuju da neće priznati poraz. Dok Vučić uzdiže izborni sistem po svetskim merilima, opozicija po ko zna koji put dokazuje da joj nije stalo do demokratije, već samo do pravljenja haosa.

Kurir.rs

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