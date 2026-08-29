NIKOME OBRAZ NEĆEMO DATI Vučić: Moramo da budemo pametniji, Nama je potreban mir i rad, Srbija najbrže raste, hoće i dogodine, hoće i 2028.

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govori na mitingu "Ujedinjena Srbija" u Užicu.

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-Molio sam Haški tribunal da puste na bolničko lečenje, da može da umre u Srbiji, da puste generala Mladića i bahato su rekli da neće da ga puste. Nije ovo kraj njihove osvete građanima Srbije. Za 16. septembar zakazali su, dan posle našeg nacionalnog praznika. Zakazli su izricanje presude Hašimu Tačiju. Gde će za sve zločine protiv Srba da kažu oslobađajuća presuda. Da mi ispadnemo jedini krvci za sve u Jugoslaviji. Neka kažu šta hoće, mi Srbi pamet u glavu, mir, stabilnost, jer smo najuspešnija zemlja po rastu u Evropi. Da snažimo našu vojsku, našu zemlju, ali nikada da ne dozvolimo da nas ponižavaju. Neće nam oni reći da smo mi krivi zbog agresije na našu zemlju, za priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije, kao što nam neće reći da su Srbi hteli da se otcepe od Jugoslavije, a ne neki drugi narodi. Nikome obraz nećemo dati, ma koliko pokušavali da nas sruše. Tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga, ali zube polomi. Ne da Srbin svoju otadžbinu onima koji hoće da je okupiraju, onima koji hoće da ga unize. Drže nam pridike šta ćemo da kažemo, baš ih briga, mogu da se o najgorim rečim izaražavaju o svakom Srbinu. Moramo jedanput da budemo pametniji, braćo Srbi i sestre Srpkinje, poslušajte me. Nama je potreban mir i rad. Srbija ove godine najbrže raste, hoće i sledeće godine, hoće i 2028. Idemo da gradimo zdravstveni centar u Užicu, koštaće nas 150 miliona sa opremom, ali će značiti celoj Zapadnoj Srvbiji. Čačak je dobio 4 autoputa. Znam ko je doneo odluku, donele su žene Srbije, one su spasile Srbiju u prethodne dve godine. One znaju šta znači stabilnost i uvek odgovornije od muškaraca, koje su znale šta je za nas najvažnije. Hoću da zahvalim Srbima na KiM, koji trpe Kurtijev teror, da im pokažemo jak aplauz iz junačkog Užica. Kosovo i Metohija su Srbija, bili, jesu i biće - zagrmeo je predsednik Vučić.