TO JE MUZIKA ZA MOJE UŠI Vučić: NJih 200 zviždi pored vas 15.000, nikada nismo imali veće plate i penzije
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govori na mitingu "Ujedinjena Srbija" u Užicu.
-Zamislite samo jednu stvar, to je muzika za moje uši, njih 200 stotine koji zviže, pored vas 14-15.000. Oni ne žele da iskažu stav, jedino prete nasiljem. Ako danas ovo rade, zamislite šta bi sutra radili. Razmislite imate li pravo da i to dozvoliti. Hemijska olovka i 18. ili 25. oktobra da pokažete da slobodarsku i ujedinjenu Srbiju ne mogu da pobede. Kojem god detetu smo pomogli, presrećan sam, slušam o lokalnim putevima, jer to 70-80 godina to nije rađeno. Obnavljamo škole i nije dovoljno, sredićemo sportske sale, kreće javna nabavka za sportku dvoranu Veliki park. Prvog oktobra vam kreću radovi, izabran izvođač, ide tunel ispod Kadinjače. Važno za Baštu, za Užice. Uradili smo najviše saobraćajnica i autoputeva u celoj Evropi u zadnjih 14 godina. Ići će do Kotromana, Višegrada, Bele zemlje brza saobraćajnica. Ko je sanjao da će ići do Požege. Uprkos onima koji su pokušali uz ogroman novac Srbiju da sruše. Ako uporedite plate danas i pre 14 godina. Ovde je plata prosečna bila 330 evra, sada je 930. Nije dovoljno, mora da se uskladi sa prosekom Srbije i pređe 1050 evra. Za penzionere, kojima sam beskrajno zahvalan, za svaku vrstu podrške, ćutali su i trpeli, kad smo delu njih smanjivali penzije i tada su razumeli da bismo danas imali najveće penzije u istoriji Srbije. Za sedam dana obavestićemo vas o novom povećanju penzija. Za 15 dana ide jednokratna pomoć. Za one koji primaju socijalnu pomoć, a onda za naše borce i veterane koji su zadužili našu zemlju.
Preporučujemo
KO ĆE DA KAŽE ŠTA NAROD SRBIJE SME!? Vučić: Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada
29. 08. 2026. u 18:54
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)