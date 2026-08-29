Politika

TO JE MUZIKA ZA MOJE UŠI Vučić: NJih 200 zviždi pored vas 15.000, nikada nismo imali veće plate i penzije

В. Н.

29. 08. 2026. u 18:43

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govori na mitingu "Ujedinjena Srbija" u Užicu.

ТО ЈЕ МУЗИКА ЗА МОЈЕ УШИ Вучић: Њих 200 звижди поред вас 15.000, никада нисмо имали веће плате и пензије

Foto: Novosti

-Zamislite samo jednu stvar, to je muzika za moje uši, njih 200 stotine koji zviže, pored vas 14-15.000. Oni ne žele da iskažu stav, jedino prete nasiljem. Ako danas ovo rade, zamislite šta bi sutra radili. Razmislite imate li pravo da i to dozvoliti. Hemijska olovka i 18. ili 25. oktobra da pokažete da slobodarsku i ujedinjenu Srbiju ne mogu da pobede. Kojem god detetu smo pomogli, presrećan sam, slušam o lokalnim putevima, jer to 70-80 godina to nije rađeno. Obnavljamo škole i nije dovoljno, sredićemo sportske sale, kreće javna nabavka za sportku dvoranu Veliki park. Prvog oktobra vam kreću radovi, izabran izvođač, ide tunel ispod Kadinjače. Važno za Baštu, za Užice. Uradili smo najviše saobraćajnica i autoputeva u celoj Evropi u zadnjih 14 godina. Ići će do Kotromana, Višegrada, Bele zemlje brza saobraćajnica. Ko je sanjao da će ići do Požege. Uprkos onima koji su pokušali uz ogroman novac Srbiju da sruše. Ako uporedite plate danas i pre 14 godina. Ovde je plata prosečna bila 330 evra, sada je 930. Nije dovoljno, mora da se uskladi sa prosekom Srbije i pređe 1050 evra. Za penzionere, kojima sam beskrajno zahvalan, za svaku vrstu podrške, ćutali su i trpeli, kad smo delu njih smanjivali penzije i tada su razumeli da bismo danas imali najveće penzije u istoriji Srbije. Za sedam dana obavestićemo vas o novom povećanju penzija. Za 15 dana ide jednokratna pomoć. Za one koji primaju socijalnu pomoć, a onda za naše borce i veterane koji su zadužili našu zemlju.

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