BLOKADERI SU RAZARALI NAŠU SRBIJU Vučić: Zahvaljujući samo vama, vašim uverenjima, nisu uspeli da nam unište zemlju

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govori na mitingu "Ujedinjena Srbija" u Užicu.

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-Ja neću njima da radim ono što su nama radili. Razarali su našu Srbiju gotovo dve godine. Naše univerzitete srozali su do te tačke, da nijedan u svetu nije ostavario takav pad. Jer su se bavili politikom, nasiljem. Predvodili su ih oni koji su se borili za sebe. Kada smo im dali najveća primanja, tražili su da im onemogućimo konkurenciju spolja. Naša deca moraju da budu spremna za budućnost. Zato sam danas otvorio prvu fabriku humanoidnih robota u Evropi. To je budućnost. To je ono što oni nikad nisu hteli da razumeju. Koliko god želeli da pokažu da su silni i jaki, bez programa i plana, mi ćemo da im pružamo ruku. To su naša zabludela braća i sestre. Mnogi se vraćaju. Već danas vide koliko su pogrešili i u budućnosti će tek videti. Hteli su spolja Srbiju da nam unište, dali su mnoge novce, uložili milijarde. Zahvaljujući samo vama, vaših uverenje, nisu uspeli da nam unište zemlju. Pitaju me ljudi poslednjih dana, zašto obilaziš Srbiju? To je posao za institucije. Ja to sve vrme radim, stvarno mislite da ne znam šta je posao nekoga u lokalnoj samoupravi, vladi, parlamentu? Neću institucije na papiru, hoću da ti ljudi idu među narod, da razumeju vaše probleme, da ih naučim kako se to radi.