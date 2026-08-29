Politika

VUČIĆ O BLOKADERIMA: Oni nemaju šta da nam kažu, žele obračune i nasilje

В. Н.

29. 08. 2026. u 18:31

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govori na mitingu "Ujedinjena Srbija" u Užicu.

ВУЧИЋ О БЛОКАДЕРИМА: Они немају шта да нам кажу, желе обрачуне и насиље

Foto: Novosti

- Prvo veliko hvala što ste po ovakvom pljusku na trgu u Užicu. Hvala vam beskrajno za svu ljubav i podršku. Hvala vam draga Nina što vam nije bilo teško da ostane čvrsti, slobodoljubivi uprkos monstruoznim pritiscima. Mnogo dece je kroz to prošlo, trpelo teror. Srbin kad trpi teror zna da ima nešto više za šta se bori, da postoji nešto što mu nikad neće dozvoliti da se preda, a to je Srbija i njena budućnost. Hvala vam Nina, vašim drugarima i svim slobodarski opredeljnim ljudima.

Pretili su i danas, i vi mislite da je njih ne znam koliko. Iz cele Srbije ih se skupilo 230, predvodi ih Srđan Milivojević, možete misliti... Ja bih ne da mi njima zvidžidimo, hvala im, danas su još jednom pokazali razliku između naš i njih. Oni nisu u stanju da čuju drugačije mišljenje, mi hoćemo da čujemo i da saslušamo svakoga. Oni nemaju šta da nam kažu, žele obračune i nasilje. Nasilje nikad pobediti neće. Hrabra, ponosna i slobodarska Srbija im to nikada neće dozvoliti - kaže predsednik.

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