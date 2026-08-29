STAMATOVIĆ: Mi dajemo podršku nacionalnim interesima i patriotskim snagama

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, prisustvuje mitingu "Ujedinjena Srbija" u Užicu.

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Kao prvi govornik obratio se Milan Stamatović, predsednik Opštine Čajetina:

Mi dajemo podršku nacionalnim interesima, patriotskim snagama. Koristimo i norveška iskustva za ravoj države. Nacija, vera, kultura i tradicija su stubovi države. Nama neki sa stranke hoće da izmaknu sva četiri ova stuba. Zato štitimo naše interese, čuvamo interese. Smrću Ratka Mladića pojavile su se retrogradne snage, kako treba da ne veličaju i ne uče o srpskim junacima. Ne treba da čuvaju srpsku kapu, imate ljudi koji cepaju plakate, imate ljudi koji kažu da ne treba srpska šajkača da čuva našu Srbiju. Nećemo dozvoliti da neko truje našu omladinu. Nataša Kandić i Vuk Drašković nam pričaju kako treba da učimo našiu decu. Mi to nećemo dozvoliti i zato smo u korpusu patriotskih snaga. Moram da pomenem i dušebrižnicima koji pominju Zlatiboru u negativnom kontekstu. Kada je jezero Vrujci bilo zagađeno, Opština Čajetina je dala vodu, gasili smo požare na užičkoj deponiji i obezbeđivali radna mesta građanima Užica na Zlatiboru, nismo blokirali, kao što su nam neodgovorni blokirali petkom magistralni put ka Zlatiboru, onda kad ljudi dolaze u apartmane. Nećemo nikada stajati na toj strani. Borićeno se da našu omladinu vratimo na put jedinstva.