Politika

BLOKADERI DONELI DETE OD TRI GODINE ISPRED POLICIJSKOG KORDONA: Roditelji, kad ste izgubili zdrav razum? (VIDEO)

В.Н.

29. 08. 2026. u 18:01

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NA snimku sa blokaderskog skupa vidi se dete neposredno ispred policijskog kordona!

БЛОКАДЕРИ ДОНЕЛИ ДЕТЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ ИСПРЕД ПОЛИЦИЈСКОГ КОРДОНА: Родитељи, кад сте изгубили здрав разум? (ВИДЕО)

printskrin/iks/miloš cvetinović

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa blokaderskog skupa na kojem se vidno preplašeno dete, koje nema više od tri godine nalazi u prvim redovima okupljenih, neposredno ispred policijskog kordona.

Na snimku je dete vidno uznemireno, dok se oko njega nalaze odrasli učesnici skupa i pripadnici policije. Bez obzira na političke stavove roditelja ili drugih učesnika protesta, prisustvo maloletnika na mestu na kojem postoji mogućnost incidenta otvara ozbiljno pitanje njihove odgovornosti.

Gde je zdrav razum ovih roditelja da stave dete ispred kordona policije? Dete je uplašeno, uznemireno, roditelji glume žrtve represije, režima?! Dete preživljava traumu, jasno se vidi na snimku! Ovo je bukvalno za oduzimanje starateljstva.

Posebno je problematično kada se ovako malo dete nalazi u prvim redovima, praktično između okupljenih blokadera i policijskog kordona.

Dete ne može da proceni rizik na isti način kao odrasla osoba, niti bi smelo da bude korišćeno kao deo političke slike, bez obzira na to ko organizuje skup i kakvu poruku želi da pošalje.

Sve čovek da razume, ali da neka blokaderska horda dovede dete od tri godine u haos, pred kordon, tamo gde oni isti gađaju novinare ciglama, i da ne haje što dete vrišti i plače, očigledno samo da bi snimio kadar za društvene mreže.

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