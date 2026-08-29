ANS: Kamenicama na policiju i novinare - je li i to "borba za slobodu"?

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije je osudila nasilje u Užicu, gde je kamenicom pogođen i snimatelj RTS-a i istakla da je napad na novinara napad na slobodu medija, bez izuzetka.

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-Kamenica nije protest. Kamenica je nasilje. ANS pita dežurne 'branioce medijskih sloboda': gde ste sada? Hoćete li osuditi napad ili ćete ćutati jer vam ne odgovara ko je napadač?", navedeno je u saopštenju ANS-a.

Ističe se da za ANS nema „naših“ i „njihovih“ novinara i dodaje da ko kamenicama „brani demokratiju“, demokratiju je odavno napustio.

U Užicu ja danas kamenicom povređen kamerman RTS-a kada je grupa građana koji podržavaju studente u blokadi pokušala da spreči održavanje mitinga "Ujedinjena Srbija" i gađala pripadnike policije raznim predmetima.

Tom prilikom kamenicom je pogođen kamerman RTS-a.

(Tanjug)