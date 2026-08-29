Politika

VUČIĆ SUTRA NA DUNAVSKOM KORIDORU: Pušta u rad novih 28 kilometara

В.Н.

29. 08. 2026. u 16:40

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora.

ВУЧИЋ СУТРА НА ДУНАВСКОМ КОРИДОРУ: Пушта у рад нових 28 километара

FOTO: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Kako je saopštila služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, Vučić će prisustvovati svečanosti sutra u 10.00 časova.

(Tanjug)

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