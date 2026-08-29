NEVIĐENI ULIČNI SKANDAL: Blokaderka vređala Mladića i priželjkivala smrt!

BLOKADERKA koja se predstavlja kao profesorka priredila je jeziv izliv mržnje i prostakluk.

Foto: 24sedam.rs

Ova navodna prosvetna radnica, koja bi trebalo da uči i vaspitava decu, na ulici je pokazala jezivo lice - mržnju, prostakluk i agresiju.

Besno se unosila u kameru mladiću koji je mirno snimao, zasipajući ga najcrnjim psovkama i uvredama!

Jezive su reči koje jedna profesorka izgovara!

Osim psovki koje je uputila prisutnima, krenula je i sa teškim uvredama na račun pokojnog generala Ratka Mladića.

Nazvala ga je "gnjidom koja treba da trune u paklu "!

Na kraju se uputila najjeziviju kletvu - poručila da svi treba da crknu kao Mladić da bi Srbija oživela! (?)

Javnost je zgrožena i mnogi se pitaju - da li ovakvi profili i ljudi bez trunke blama i kućnog vaspitanja treba da predaju našoj deci po školama i fakultetima?

24sedam.rs