NEVIĐENI ULIČNI SKANDAL: Blokaderka vređala Mladića i priželjkivala smrt!
BLOKADERKA koja se predstavlja kao profesorka priredila je jeziv izliv mržnje i prostakluk.
Ova navodna prosvetna radnica, koja bi trebalo da uči i vaspitava decu, na ulici je pokazala jezivo lice - mržnju, prostakluk i agresiju.
Besno se unosila u kameru mladiću koji je mirno snimao, zasipajući ga najcrnjim psovkama i uvredama!
Jezive su reči koje jedna profesorka izgovara!
Osim psovki koje je uputila prisutnima, krenula je i sa teškim uvredama na račun pokojnog generala Ratka Mladića.
Nazvala ga je "gnjidom koja treba da trune u paklu "!
Na kraju se uputila najjeziviju kletvu - poručila da svi treba da crknu kao Mladić da bi Srbija oživela! (?)
Javnost je zgrožena i mnogi se pitaju - da li ovakvi profili i ljudi bez trunke blama i kućnog vaspitanja treba da predaju našoj deci po školama i fakultetima?
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