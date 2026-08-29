KOJA LI SU GODINA OVI "STUDENTI"? Pogledajte ko je juče blokirao Beograd na dva mesta

NEVEROVATNE scene odigrale su se juče na ulicama glavnog grada Srbije.

Foto: Printskrin/24 Sedam

Naime, šaka jada blokadera okupila se na dve beogradske lokacije, na raskrnici Bulevara kralja Aleksandra i Ustaničke i na Bežanijskoj kosi, u pokušaju da nešto demonstriraju, istovremeno noseći natpise "Studenti pobeđuju".

I možda to ne bi bilo ništa neobično, budući da se u našoj zemlji uskoro održavaju izbori na kojima će se navodno pojaviti i "studentska lista", da ove današnje "studente" na ulicama nisu predstavljali "studenti" od najmanje 60, pa i mnogo više leta. Da nije smešno, bilo bi tužno!

Ovi "studenti" juče su izvodili nekakav nedefinisan performans - mahali automobilima, iskakali ispred vozila i pokušavali da odvuku pažnju vozačima. Međutim, jedino u čemu su uspeli jeste da su doveli u opasnost i svoje živote i živote svih učesnika u saobraćaju.

Svakako fotografije govore više od hiljadu reči, baš kao što je bio slučaj i sa Bežanijskom kosom.

U ovom delu Beograda bukvalno su dve starice pokušale da ometaju normalan život svojih sugrađana. Srećom, to im nije pošlo za rukom jer je većinskoj Srbiji bilo dosta maltretiranja i glupiranja koje je na ulicama naše zemlje svakodnevno viđano prethodnih meseci u režiji blokadera.

(24 Sedam)