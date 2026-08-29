KOJA LI SU GODINA OVI "STUDENTI"? Pogledajte ko je juče blokirao Beograd na dva mesta
NEVEROVATNE scene odigrale su se juče na ulicama glavnog grada Srbije.
Naime, šaka jada blokadera okupila se na dve beogradske lokacije, na raskrnici Bulevara kralja Aleksandra i Ustaničke i na Bežanijskoj kosi, u pokušaju da nešto demonstriraju, istovremeno noseći natpise "Studenti pobeđuju".
I možda to ne bi bilo ništa neobično, budući da se u našoj zemlji uskoro održavaju izbori na kojima će se navodno pojaviti i "studentska lista", da ove današnje "studente" na ulicama nisu predstavljali "studenti" od najmanje 60, pa i mnogo više leta. Da nije smešno, bilo bi tužno!
Ovi "studenti" juče su izvodili nekakav nedefinisan performans - mahali automobilima, iskakali ispred vozila i pokušavali da odvuku pažnju vozačima. Međutim, jedino u čemu su uspeli jeste da su doveli u opasnost i svoje živote i živote svih učesnika u saobraćaju.
Svakako fotografije govore više od hiljadu reči, baš kao što je bio slučaj i sa Bežanijskom kosom.
U ovom delu Beograda bukvalno su dve starice pokušale da ometaju normalan život svojih sugrađana. Srećom, to im nije pošlo za rukom jer je većinskoj Srbiji bilo dosta maltretiranja i glupiranja koje je na ulicama naše zemlje svakodnevno viđano prethodnih meseci u režiji blokadera.
(24 Sedam)
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