JEDNI RADE, A DRUGI? Vučić otvorio fabriku robota, a blokaderi?

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je sudski savet privremenih prištinskih institucija odbijanjem zahteva srpskih sudija i administrativnog osoblja da se vrate u institucije, protivzakonito srušio proces reintegracije i istakao da je ta odluka pokazatelj da Priština udara u temelje dijaloga i da nema vladavine prava na Kosovu i Metohiji.