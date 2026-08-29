Politika

JEDNI RADE, A DRUGI? Vučić otvorio fabriku robota, a blokaderi?

В.Н.

29. 08. 2026. u 16:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DOK neki ruše i vuku Srbiju unazad, oni pravi je grade i vode pravo u budućnost. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Šapcu danas je otvorio prvu fabriku humanoidnih robota u našoj zemlji.

ЈЕДНИ РАДЕ, А ДРУГИ? Вучић отворио фабрику робота, а блокадери?

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Ovo je tehnološka revolucija kakvu ima samo nekoliko najmoćnijih zemalja sveta. Dok Vučić otvara nova radna mesta i stvara Srbiji ime, šta rade blokaderi?

Prave nered na ulicama i maltretiraju pošten narod.

Ljudi jasno vide razliku.

(24 sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADERI HOĆE DA RUŠE VUČIĆA: Uče decu da smo genocidaši
Politika

0 0

BLOKADERI HOĆE DA RUŠE VUČIĆA: Uče decu da smo genocidaši

U NASTAVKU brutalne kampanje koja se vodi u islamističkim medijima, blokader Marko Milosavljević i Nataša Kandić - dežurni srbomrzci otvoreno su priznali da im je krajnji cil rušenje predsednika Aleksandra Vučića kako bi u srpske škole uveo narativ da su Srbi genocidan i zločinački narod!

29. 08. 2026. u 16:15

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE