BLOKADERI HOĆE DA RUŠE VUČIĆA: Uče decu da smo genocidaši

U NASTAVKU brutalne kampanje koja se vodi u islamističkim medijima, blokader Marko Milosavljević i Nataša Kandić - dežurni srbomrzci otvoreno su priznali da im je krajnji cil rušenje predsednika Aleksandra Vučića kako bi u srpske škole uveo narativ da su Srbi genocidan i zločinački narod!

Foto: Printskrin/24 Sedam

Milosavljević je bez trunke srama udario na sistem u Srbije i politiku naše države.

- Nažalost, jako malo, te informacije su, da tako kažemo, ispolirane da se jako teško može doći do činjenica koje su utvrdili sudovi, pre svega Međunarodni sud pravde i Haški tribunal. Mi smo radili analizu 16 udžbenika u Srbiji koji jako malo govore o genocidu u Srebrenici, samo jedan udžbenik ga kvalifikuje tako. Posledica tih politika i nekažnjivosti jeste taj odnos vlasti koji se temelji na poricanju koje traje već jako dugo - žalio se Milosavljević.

Jasno je da im Aleksandar Vučić smeta upravo zato što ne dozvoljavaju da se srpskom narodu stavi etiketa genocidnog, i što ne dopuštaju da se u srpskim školama uči lažirana istorija.

- Čvrsto verujem da će doći to vreme kada će se promeniti, kada će se te nove generacije stideti i ovog današnjeg trenutka i svih ovih godina od 1995. godine i svih godina od 1990. pa do danas! Nama je potrebna jedna moćna državna institucija, mislim pre svega na akademsku zajednicu, na univerzitete, koji će da vrate vrednost kritičkog mišljenja. Tek kada budemo imali mlade koji su naučeni da kritički misle, onda ćemo imati i prostor za vrlo jaku promenu odnosa prema prošlosti, utvrđenim činjenicama i odgovornosti - poručila je Kandićeva.

(24 Sedam)