IZDAJNIK, “POTURICA”, USTAŠA - TO SE NE POSTAJE, TO SE RAĐA: Ko su oblici života koji pljuju Ratka Mladića? Lek za takve je prava sitnica

KAŽE se u narodu prodao veru za večeru, danas srpstvo za namig potomaka ustašije, generala Ratka Mladića za sarajevskih deset upola sa lukom.

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To je nova generacija izdajnika i secikesa, onih što su uštrokavili svaki fakultet, bukvalno i obrazovno. Srozali Univerzitet na dno, ubedili nas da su deca onda kad policija radi svoj posao, pa zavrne uši. Inače su intelektualci koji svoje mišljenje, ako se to tako može nazvati, izbacuju iz sebe dok se kupaju u Opatiji, kriju po Zagrebu, slušaju uvoštanjenog Tompsona.

Moralno prljavi, duševno siromašni, od sobe do fakulteta do bola aljkavi. Svoj haos, izmišljenje svetove u svojim skromnim umovima, te svaligaće danas izlivaju kao najgore fekalije po Iksu, fejsu itd.

Ne valja im Ratko. Gade ga se. Kleče pred ustašijom, polivaju se katranom i perjem zbog nas “grešnih Srba”, zbog generala koji je “osramotio Srbiju”, “Bosanca koji nas je unazadio”…

Da li neka država ima ove u svojim redovima? Mislim da ovakav malogni tumor niko nema.

Ne videh nikada, koliko god liberalne struje u nekim državama bilo, da neko započne dan sa mišlju kako danas da najbolje ocrnim svoju zemlju i narod. Bio levičar, desničar, centrista, apolitičan, Izraelac, Mađar, Turčin, Francuz, Španac - ma ko god, taj pljuvati svoju zemlju neće, kakva god da je ona, a mnoge su istoriju izgradile na genocidu i pokoljima miliona.

Srbija je sve suprotno od velikih zavojevača, zemlja koja je dala milione ljudi za slobodu, verujem da nije bilo uzalud, ako izuzmemo grupu o kojoj je ovde reč. Čemu više pozivanje na jedinstvo i zarad koga? Grupe koja na osnovu svoje umne štrokavosti sebe izdvaja od drugih kao elitu? U istoriji čovečanstva nije postojala grupa koje je sebe izdvajala kao elitu, a da je pritom od većine gora u svemu. Šta je to - elita dna reke? Mulja? Krem de la krem nije zasigurno.

Ovaj skromni tekst bi se mogao protumačiti i kao jadikovka, izraz nemoći ili naprosto mlaćenje prazne slame, jer ova današnja “poturica” ili neoustašija se nikada neće samovoljno promeniti. Država mora konačno početi brutalno da kažnjava svaki komentar koji ide na štetu ugleda zemlje. O akcijama terorista nema diskusije, protiv njih se treba boriti i tu je priča jasna, ali ovde je reč o ljudima kojima se svi smeju, ali neko van ove zemlje njih vidi i ako taj posmatrač induktivno zaključuje - logično će se pitati - ko je odgajio ovakve izdajnike, gadno nam je i da radimo sa njima protiv Srbije?

avgusta ta grupa je pokazala zašto srpski neprijatelji sebi daju za pravo da nas mrze. Ko ne valja za sebe, ne valja ni za druge. Kad jedan indoktrinirani Bošnjak ili ustaša ili Albanac vidi da tamo neki što se krije iza ćirilice, koji je pobegao u neprijateljsku zemlju, piše gadosti za istorijsku ličnost generala Mladića, zašto bismo bilo kakav negativni komentar komšija o nama osudili?

Umesto što osuđujemo komšije koje identitet grade na antiidentitetu, odnosno ograđivanjem od i osudom Srba, hajde da rešimo problem ustaša u Srbiji.

Koji Hrvat osuđuje Anta Gotovinu, Franju Tuđmana? Koji Bošnjak, bilo koje političke orijentacije piše za Nasera Orića ili Aliju Izetbegovića da su koljači? Koji Albanac isto sve ovo kaže za Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja? U najboljem slučaju, oni krajnje levo orijentisani reći će kako, jelte, osuđuju svaki zločin, a tu formulaciju će upotrebiti samo u odgovoru na pitanje Jasenovca, Oluje, Kravica, Žute kuće… nasuprot tome, kada se pomenu Srbi, usta su puna i našim ustašama i svim komšijama.

Država mora da kažnjava one koji tvrde da su Srbi genocidni, da je Srbija genocidna i da je naša vojska ikada počinila genocid. Ne zato jer smo inadžije kao hrvatske komšije koji se čak ne prave ludi, kao Nemci koji “ne znaju” da su ulicu niže komšije spaljivane u pećima. Hrvati slave svoje genocide i zločine.

Upoznao sam na faksu momka, jako dobrog studenta, budućeg filozofa i perspektivnog čoveka. On je u jednoj kratkoj anketi izrazio sramotu “zbog toga što je njegova država radila devedesetih zemljama u regionu”. Nezainteresovano sam ga pitao, videvši da je podelio tu svoju jednominutnu ispovest na društvenim mrržama - “Hajde, navedi mi neki srpski zločin za koji znaš, za drugu stranu neću ni da te pitam, a da nije Srebrenica?”. Odgovor je bio da ne zna, na šta sam ga ja upitao: “Pa čega se stidiš onda i objasni znaš li o kojoj to svojoj državi pričaš?” (aludirajući da ne zna ni kako se zemlja tada zvala), da bih dobio iskren odgovor da ne zna zašto je to izjavio.

Indoktrinacija diskursom da samo “samospoznajom” i preteranim polivanjem katranom i perjem postajete intelektualac.

Gospodo, niste prosvećeniji ako danas napišete što gadniju stvar za Ratka Mladića. Napad na njega jeste napad na sve Srbe, ne zbog njegove veličine, nego zbog toga što je Srbin, koji je imao breme da brani svoj narod.

Da niie bilo tog čoveka i njegovih saboraca, naših dedova i očeva, mnogi od vas, a možda ni ja ne bismo imali priliku da pišemo sve ovo.

Stoga, državo, reaguj, potomstvo i istorija će ti biti zahvalni. Samo odlučno, brzo i sa puno ljubavi prema otadžbini, onako kako nam je general Mladić pokazao da je moguće. On je pokazao na frontu, a mi imamo, zahvaljući njemu, privilegiju da to pokažemo na drugi način.

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