PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Užicu. Zapadna Srbija dočkuje predsednika.

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Miting "Ujedinjena Srbija" na Trgu partizana u Užicu okupio je neverovatan broj građana.

Obraćanje predsednika Vučića

- Prvo veliko hvala što ste po ovakvom pljusku na trgu u Užicu. Hvala vam beskrajno za svu ljubav i podršku. Hvala vam draga Nina što vam nije bilo teško da ostane čvrsti, slobodoljubivi uprkos monstruoznim pritiscima. Mnogo dece je kroz to prošlo, trpelo teror. Srbin kad trpi teror zna da ima nešto više za šta se bori, da postoji nešto što mu nikad neće dozvoliti da se preda, a to je Srbija i njena budućnost. Hvala vam Nina, vašim drugarima i svim slobodarski opredeljnim ljudima.

Obraćanje Milana Stamatovića

- Mi dajemo podršku nacionalnim interesima, patriotskim snagama. Koristimo i norveška iskustva za ravoj države. Nacija, vera, kultura i tradicija su stubovi države. Nama neki sa stranke hoće da izmaknu sva četiri ova stuba. Zato štitimo naše interese, čuvamo interese. Smrću Ratka Mladića pojavile su se retrogradne snage, kako treba da ne veličaju i ne uče o srpskim junacima. Ne treba da čuvaju srpsku kapu, imate ljudi koji cepaju plakate, imate ljudi koji kažu da ne treba srpska šajkača da čuva našu Srbiju. Nećemo dozvoliti da neko truje našu omladinu. Nataša Kandić i Vuk Drašković nam pričaju kako treba da učimo našiu decu. Mi to nećemo dozvoliti i zato smo u korpusu patriotskih snaga. Moram da pomenem i dušebrižnicima koji pominju Zlatiboru u negativnom kontekstu. Kada je jezero Vrujci bilo zagađeno, Opština Čajetina je dala vodu, gasili smo požare na užičkoj deponiji i obezbeđivali radna mesta građanima Užica na Zlatiboru, nismo blokirali, kao što su nam neodgovorni blokirali petkom magistralni put ka Zlatiboru, onda kad ljudi dolaze u apartmane. Nećemo nikada stajati na toj strani. Borićeno se da našu omladinu vratimo na put jedinstva - poručio je Stamatović.

Govor Nine Trnavac

- Dolazim iz porodice koja podržava SNS i duboko poštuje predsednika Aleksandra Vučića. Nekada sam verovala da živimo u društvu u kojem svako može da misli slobodno i podržava opciju koju želi. Osetila sam kad te izoluju i maltretiraju kad podržavaš oni što želiš. U janurau sam podelila par stranačnih videa, a onda je krenulo ponižavanje od strane mojih drugova. Za njih nisam bila više drugarica, nisam više bila ni ljudsko biće, bila sam samo ćacijka. Profesorka mi je rekla da bi me polila mastilom. Moji drugovi su plesali maturski ples sa nalepnicama "Studenti pobeđuju". Dečko sa kojim trebala da idem na maturdsko veče, nije hteo da ide sa mnom. Planiram da upišem Pravni fakultet u Beogradu, da ostanem i radim i stvaram u zemlji koji najviše volim. Političke razlike su normalne i legitimne, ali maltretiranje bilo koga zbog toga je nasilje. Držim govor u ime svih ljudi koji trpe pritisak jer podržavaju SNS. Ponosno podržavam našu stranku i predsednika Aleksandra Vučića i nastavću to da radim bez straha. Odgovor na njihovui mržu je ljubav i rad, jer ujedinjena Srbija pobeđuje - poručila je Nina Trnavac.