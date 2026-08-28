PREDSEDNIK SNS MILOŠ VUČEVIĆ: General Mladić će, ako porodica želi, biti sahranjen u Srbiji kako dolikuje
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Milos Vučević izjavio je danas da će Ratko Mladić, ako to bude želja porodice, biti sahranjen u Srbiji onako kako dolikuje.
-Generala Ratka Mladića je bivša vlast u Srbiji izručila Haškom tribunalu i slavila što je oficire koji su branili srpski narod izručila strancima da im sude. Iako je Republika Srbija insistirala da Ratko Mladić u poslednjim nedeljama dođe u Srbiju na lečenje, pojedini mu svojim anticivilizacijskim ponašanjem nisu dozvolili ni da umre u Srbiji gde je želeo, naveo je Vučević na Instagramu.
Kako je dodao, mnogi koji danas dovode u pitanje lik i delo Ratka Mladića nikada neće govoriti o Naseru Oriću i ostalim zločincima za čije zločine nad srpskim narodom postoji niz dokaza, a danas šetaju slobodno.
-Srbija želi mir, srpski narod želi dijalog a jaka srpska vojska je garant stabilnosti, porucio je Vučević.
General Ratko Mladić preminuo je juče u Pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je poslednjih meseci bio prikovan za krevet i gde mu je pružena samo palijativna nega.
Mehanizam je, uprkos garancijama Srbije i Republike Srpske, u više navrata odbio da generala Mladića pusti na lečenje u Srbiji, gde bi bio u okruženju svoje porodice i gde bi mu bila pružena najbolja moguća zdravstvena nega.
Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a haški sud ga je osudio nan doživotni zatvor.
(Tanjug)
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