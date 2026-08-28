Politika

PREDSEDNIK SNS MILOŠ VUČEVIĆ: General Mladić će, ako porodica želi, biti sahranjen u Srbiji kako dolikuje

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 08. 2026. u 18:32

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PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Milos Vučević izjavio je danas da će Ratko Mladić, ako to bude želja porodice, biti sahranjen u Srbiji onako kako dolikuje.

ПРЕДСЕДНИК СНС МИЛОШ ВУЧЕВИЋ: Генерал Младић ће, ако породица жели, бити сахрањен у Србији како доликује

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

-Generala Ratka Mladića je bivša vlast u Srbiji izručila Haškom tribunalu i slavila što je oficire koji su branili srpski narod izručila strancima da im sude. Iako je Republika Srbija insistirala da Ratko Mladić u poslednjim nedeljama dođe u Srbiju na lečenje, pojedini mu svojim anticivilizacijskim ponašanjem nisu dozvolili ni da umre u Srbiji gde je želeo, naveo je Vučević na Instagramu.

Kako je dodao, mnogi koji danas dovode u pitanje lik i delo Ratka Mladića nikada neće govoriti o Naseru Oriću i ostalim zločincima za čije zločine nad srpskim narodom postoji niz dokaza, a danas šetaju slobodno.

-Srbija želi mir, srpski narod želi dijalog a jaka srpska vojska je garant stabilnosti, porucio je Vučević.

General Ratko Mladić preminuo je juče u Pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je poslednjih meseci bio prikovan za krevet i gde mu je pružena samo palijativna nega.

Mehanizam je, uprkos garancijama Srbije i Republike Srpske, u više navrata odbio da generala Mladića pusti na lečenje u Srbiji, gde bi bio u okruženju svoje porodice i gde bi mu bila pružena najbolja moguća zdravstvena nega.

Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a haški sud ga je osudio nan doživotni zatvor.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

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