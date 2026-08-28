VUČIĆ O PRETNJAMA BLOKADERA: Ovo je moja zemlja, sunce slobode meni sija u mojoj zemlji i nikada me niko neće ograničiti

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, u okviru posete Mačvanskom okrugu, obišao je završne radove na rekonstrukciji i sanaciji OŠ "Braća Ribar" u Donjoj Borini.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Na pitanje da prokomentarište to što blokaderi kažu da kada ne bude na vlasti neće moći da se prošeta ulicom za razliku od Tadića i Koštunice, kaže:

- Ceo svoj život sam proveo na beogradskom asfaltu. I uvek se kretao više nego slobodno. I bio, onako, ne uvek sasvim primeran. Rekao sam jednom - u Srbiji sam rođen, u Srbiji ću da umrem. Slobodu možete da mi oduzmete fizički, a slobodu mog duha, moje misli i ideje ne možete da uzmete nikada. Slobodu mog kretanja možete nasilno da ograničite, ali da li ću se ja uvek osećati slobodno podrazumeva se. Godinu dana pošto ne budem bio vlast, slaviće me Srbi ko što će malo koga da slave. Veruje mi na reč.

I ti blokaderi i svi drugi, jer će onda da se sete šta je bio taj predsednik i šta je sve radio za razuliku od onih koji su me nasledili. Zapamtite moje reči, pa živi bili i videli.

Ovo je moja zemlja. Sunce slobode meni sija u mojoj zemlji i nikada me niko neće ograničiti.