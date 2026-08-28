PILOT PROJEKAT "VRATI LEK" OD 1. SEPTEMBRA Ministarka Pavkov: Cilj je podstaći građane da lekove sa isteklim rokom vrate u apoteke
U SRBIJI od 1. septembra počinje pilot projekat "Vrati lek" na teritoriji Beograda, Novog Sada i Niša, a ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je danas da je cilj tog projekta da se farmaceutski otpad prvi put stavi u pravne okvire, odnosno njegovo skladištenje, transport i tretman.
- Građani će od 1. septembra moći lekove koje više ne koristi i kojima je istekao rok trajanja da odlože na 13 lokacija, 13 apoteka u Beogradu, kako bi se oni pravilno skladištili i tretirali. Posle toga nastavljamo sa Novim Sadom i Nišom, gde smo takođe starteški osmislili na koji način da pomognemo da ovaj vid otpada ne završava u komunalnim kantama za otapad niti u rekama ili na divljim deponijama - rekla je Pavkov.
Ministarka je istakla da je cilj da se tokom ove godine isproba ovakav sistem odlaganja farmaceutskog otpada.
-Da vidimo kakav će biti odziv građana, a verujem da će biti dobar. Cilj je da od sledeće godine to bude na sistemskom nivou - rekla je Pavkov.
Pilot projekat "Vrati lek", pokrenuli su Ministarstvo zaštite životne sredine i Privredna komora Srbije, kao stratešku inicijativu koja objedinjuje zaštitu javnog zdravlja, očuvanje životne sredine i podsticanje odgovornog ponašanja građana.
Cilj projekta je da podstakne građane da neiskorišćene lekove i lekove sa isteklim rokom upotrebe vrate u apoteke, gde će biti bezbedno prikupljeni i dalje zbrinuti u skladu sa propisima.
Septembar i novembar biće posvećeni realizaciji tri pilot-projekta u Beogradu (opština Zvezdara), Novom Sadu i Nišu u trajanju od po 30 dana.
U decembru će uslediti evaluacija i analiza ostvarenih rezultata, sa ciljem unapređenja i optimizacije operativnog modela.
Tokom 2027. godine planiran je prelazak projekta u stalni režim rada i njegovo proširenje na nacionalni nivo.
Kompletan spisak lokalnih samouprava, kao i detaljne adrese partnerskih apoteka u kojima će biti postavljeni kontejneri za farmaceutski otpad mogu se pronaći na zvaničnim internet stranicama Ministarstva zaštite životne sredine i Privredne komore Srbije.
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