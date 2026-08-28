SRBIJA NEĆE VIŠE DA KLEČI Vučić: Kad ste videli bilo koga iz bivše Republike Jugoslavije da je odneo cvet na grob neke srpske žrtve?!

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, u okviru posete Mačvanskom okrugu, obišao je i završne radove na rekonstrukciji i sanaciji OŠ "Braća Ribar" u Donjoj Borini, u opštini Mali Zvornik.

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Tom prilikom predsednik se na pitanje novinara osvrnuo na situaciju u regionu:

- Nisam ja zabrinut trenutno. Nažalost, ja to vidim godinama. Godinama niko neće da izađe iz svojih rovova. Svi imaju svoje, sve drugo mrze, nikada neće da se stave u tuđe cipele ni na sekund. Kad bi bar svako mogao da bude predsednik na godinu dana, tad bar naučite da se stavite i u tuđe cipele i da razmišljate i iz nekog drugog ugla. Ovako je lako, što na umu ti i na drumu, što se meni sviđa super, šta mi se ne sviđa baš me briga.

A što se regiona tiče, dugo će to da traje sve dok neko ne odustane od potpunog urušavanja i slabljenja Srbije. Kad se budu navikli i naučiliu da poštuju Srbiju, e onda ćemo da imamo normalne odnose. Za sve ovo što misle da je vreme kad ćete da nađete u Srbiji nekog ko će da kleči pred vama, pa to se nikada više u Srbiji neće desiti. Nikada više.

Bukvalno nikada više. Uvek ćete imati partnerte, ali da vam neko kleči i zaboravlja na sve srpske žrtve, to se neće desiti. Evo jedno moje pitanje: Kad ste videli bilo koga iz bivše Republike Jugoslavije da je odneo cvet na grob neke srpske žrtve?! Mene ste videli, svima sam nosio i poglnuo glavu pred tuđim žrtvama, izrazio saučešće... Kad ste videli da to uredni na Pretrovačkoj cesti, Bratunac, Goraždevac? Bilo gde? Za ubijenu decu? Za minu u autobusu kod Podujeva, za bilo šta, jedan cvet, da pokažete poštovanje? Nikada! A jel ste videli ni da se to pitanje ne postavlja nikada. Nego samo kakvim intenzitetom Srbi moraju da se izvinjavaju i pognu glavu. Ovo su činjenice. Kad je neko iz Hrvatske doao u Prebilovce... Ne ono kad stave hrvatsku zastavicu i nose da se položi cvet za ubijene Hrvate i sve ostalo, a preko 80 odsto žrtva su Srbi. Niste videli i nećete videti nikad. To vam je kao kad pravite atmosferu u našem društvu da je Vučić zlikovac, laž oko zvučnom topu, Sarajevu. I sve lažu, ali baš ih briga što lažu. Pa kako onda da dođu, blokaderi da razgovaraju samnom, kada su sami napravili takvu atmosferu. Kako da dođu da pokažu poštovanje prema našim žrtvama.

Predsednik je podsetio kako sve laži izgledaju i na primeru lažima o zvučnom topu ili lažima o Jovanjici.

- Mnogo je teško boriti se protiv laži. Dokazali ste istinu normalnim ljudima. Dokazao sam istinu i o Jovanjici, ali ko će da mi vrati tri godine laži?! Čuli ste i da je onaj koji je izašao sa tom laži, Miroslav Aleksić, pre nekoliko dana u Skupštini rekao da to nije bio Andrej Vučić. I šta ja sada da radim sa tim? On koji je to izmislio sada kaže da to nije istina. Isto je i sa Sarajevo safarijem. Sve je laž, ali šta ih briga. Mi moramo da guramo da nam zemlja ide napred. I važno nam je da sačuvamo dobar odnos sa Bošnjacima.

Dodao je da danas mnogo više Bošnjaka dolazi u Beograd, nego što ide u Sarajevo.

- Srećan sam zbog toga i zato vodim računa o svakoj reči i ako negde pogrešim hoću da kaže izvini.

Predsednik se i našalio zbog pritisaka koje danas trpi sa svih strana i na račun direktora Telekoma:

- A što se tiče njihovih pritisaka, srećan sam što danas na pola puta nemam dometa. Kritikujem Vladu Lučića što nema dometa, a danas kažem Bog te poživeo Vlado što nema dometa. Tri sekunde i prekine se veza. Halo, ovde Brise, halo ovde Brisel, ovde Pariz...