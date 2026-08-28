"MI POŠTUJEMO SVAČIJE ŽRTVE" Vučić o dvostrukim aršinima Zapada i pritiscima prema Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Mačvanski okrug, gde je posetio više mesta u Osečini, Ljuboviji, Malom Zvorniku i Loznici. Tokom obilaska preduzeća i gazdinstva "STR Ada2 u selu Voljevci kod Malog Zvornika, Vučić je upitan o jakim pritiscima na Srbiju i različitim aršinima kada je reč o izjavama srpskih i regionalnih zvaničnika.

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- Zapad pokušava da nametne svoju verziju istorije na ovom području. Onaj ko tumači ili nametne svoju verziju prošlosti, taj ima odličnu poziciju i dobar temelj da tumači stvari i pravi ih u budućnosti. Oni su to iz istorije naučili. Mi smo do pre 20 godina u celoj Evropi i svetu svuda imali antifašističke manifestacije, pokažite gde to danas ima stvarno i organizovano, u kom delu Evrope i sveta? Izostavite Rusiju i Kinu, Laos, Vijetnam i još neke zemlje. Nigde to ne postoji. Malo tišinom, malo revizijom dolazi se do novih istrijskih činjenica. Danas kad pitate mog malog sina ko je najviše stradao u Drugom svetskom ratu, neće znati da su Rusi, Sovjeti, Jevreji, Poljaci, Srbi. Nego će vam reći to su Amerikanci, Englezi, jer je nametnuta drugačija kultura. Nametnuli su svoju istinu - rekao je predsednik.

Govoreći o različitim aršinima kad je reč o izjavama zvaničnika, predsednik je poručio da ga više od samih pritisaka brine, kako je naveo, "nepodnošljiva lakoća neodgovornosti".

- Nešto me drugo brine, nepodnošljiva lakoća nedogovornosti u kojoj svako ima pravo da se dodvorava svojim biračima, a da ih baš briga suštinski šta ostavljaju iza sebe takvim izjavama. Trudio sam se da uvek pokažem najveće moguće poštovanje prema svačijim žrtvama, a meni nisu tražili da pognem glavu, već da unizim Srbiju. Onaj novinar je pustio snimak kako mu se Tadić izvinjavao, da bi ponizio Srbiju, i kako je sklepao rečenice kako bi se izvinio za zločine. Mi smo u teškoj poziciji, imate presude rezidualnog mehanizma, koji ceo Zapad poštuje. Mi imamo manje vere u Haški tribunal i to ne krijemo. Ne moram da krijem, kako to da nekome nije sumnjivo da osuđeni budete prvostepeno kao Gotovina, a posle u drugostepenom se preinači presuda i bude oslobađajuća. Isto i sa Orićem, samo da vidim kakvu su izmišljotinu smislili za Tačija 16.og septembra - dodao je Vučić.

On je zatim govorio o različitom odnosu prema srpskim i bošnjačkim žrtvama.

- Veselji je preklala dečaka svojom rukom, izašla je na slobodu, nisu napisali nijednom "monstrum", "krvnik" u sarajevskim medijima. Svojom rukom je dečaka zaklala, nikoga to ne interesuje, mi to moramo da znamo. Moramo biti fer i da poštujemo bišnjačke žrtve, da uvek pognemo glavu, ali oni ne traže to. Traže pravno političke posledice, a ne poštovanje, pijetet, saučešće. Oni žele da presudom Tačiju, većinom oslobađajućom, jer ja sam dobro obavešten i naša zemlja ima i dobru mrežu agenata, a i ja imam prijatelje svuda. Ali očekujem 16. dodatan pokušaj ponižavanja Srba. To možemo samo mi da uradimo ukoliko budemo dozvolili njima da nas gaze i pristajali na sve. Da pokušamo da očuvamo elementarnu građansku pristojnost, koju nismo očigledno uspeli da sačuvamo u prethodnom periodu, ovde, a i u regionu - kazao je Vučić.

Na kraju je rekao da Srbija nikada nije bila zla prema drugima.

- Kod nas postoji izreka "O pokojniku sve najlepšte", i nikada se ne govori loše. To se ne radi, a mi to ne radimo kad se dogodi drugima koji su činili zlo našem narodu. Vidim hrvatsko ministarstvo izdalo saopštenje, zamislite da mi izdajemo saopštenja - zaključio je Vučić.

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