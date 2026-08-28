"GRADNJA SAOBRAĆAJNICE LOZNICA- MALI ZVORNIK DO KRAJA 2027.": Predsednik Vučić u LJuboviji o ulaganju u puteve

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da će najkasnije za godinu i po dana početi izgradnja brze saobraćajnice Loznica-Mali Zvornik i istakao bi se nakon završetka te deonice do Beograda stizalo za najviše sat i po.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Verujemo da krajem 2027. ili početkom 2028. možemo da krenemo u izgradnju brze saobraćajnice Loznica-Mali Zvornik što bi vas u mnogome približilo Beogradu, a onda da dalje gledamo kako ćemo i šta prema Ljuboviji. Ako to uspemo da uradimo do 2030. godine, to bi značilo da vam je do Beograda potrebno maksimalno sat i po normalne vožnje, ne brze. Mislim da je to mnogo važno i da su to stvari koje možemo da uradimo - rekao je Vučić u obraćanju građanima Ljubovije, u okviru posete Mačvanskom okrugu.

Vučić je rekao da su stigle mašine i da će biti nastavljeni radovi na Orlovačkom putu u opštini Ljubovija kako bi se završio u celoj dužini.

- I još jedno šest pravaca koje smo obećali, a nismo uradili, videćete mašine u narednih sedam do osam dana - kazao je Vučić.

Naveo je da se vode razgovori sa jednom drvno-prerađivačkom kompanijom za oko 100 radnih mesta na teritoriji opštine Ljubovija što bi, kako je rekao, bilo najvažnije za meštane te opštine.

- Nadam se da će ćemo to kao rezultat, moći da isporučimo- rekao je Vučić i zahvalio građanima Ljubovije na veličanstvenom dočeku. Predsednik je razgovarao sa okupljenim građanima, koji su mu izneli razne probleme, najviše u vezi sa infrastrukturom, na šta im je Vučić rekao da ostave podatke njegovom timu i da će ubrzo početi sa radom. Pored toga, Vučić je naveo da će proširiti vrtić u Ljuboviji, što će koštati oko 400.000 evra, u kojem je oko 100 dece na listi čekanja.

- U Ljuboviju sam došao pre svega da čujem ljude, da saslušam njihove probleme, predloge i reči kritike i da vidimo možemo li nešto da pomognemo - rekao je Vučić.

(Tanjug)