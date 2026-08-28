ČEŠKOM NOVINARU PRETE SUDOM JER BRANI MLADIĆA: Zar je zločin što je štitio svoj narod?

ČEŠKI novinar Radim Panenka objavio je post na društvenim mrežama povodom smrti Ratka Mladića, istakavši da je on spasao srpski narod u Bosni od genocida. Zbog ovakvog stava sada mu preti sud.

Foto: Tanjug/AP/Jerome Delay

Panenka je napisao da je Mladić preminuo u Haškom tribunalu, gde je bio u zatvoru posle nepravednog procesa pred ispolitizovanim sudom.

- General Mladić je voleo svoju zemlju i svoj narod kojem je služio čitav život. Za njega je dao i život", naveo je novinar, napominjući da su mu zapadni mediji, uključujući češke, pripisivali ono što nikada nije uradio - napisao je Panenka na Iksu.

Kako je naveo, Mladić se kao vojnik zakleo da će štititi svoju zemlju u svim okolnostima i to je i ispunio.

- Zar je zločin to što je štitio svoj narod? - upitao je Panenka.

Zemřel gen. Ratko Mladíć￼. ☦️🇷🇸

Odešel na věčnost v Haagu, kde byl po nespravedlivém procesu zpolitizovaným tribunálem držen ve vězení. Miloval svůj národ, kterému celý život sloužil. Nakonec za něj položil i svůj život. Zachránil srbský národ v Bosně před genocidou. R.I.P. pic.twitter.com/saecAu1jHn — Radim Panenka 🇨🇿 (@PanenkaRadim) August 27, 2026

Lokalni aktivisti iz organizacije "Štit demokratije", međutim, spremaju se za tužbu Panenku, glavnom uredniku popularnog alternativnog portala zbog ovog posta.

Oni smatraju da novinar negira ratne zločine za koje je Mladić bio optužen. Kako kažu, jedno je sloboda govora, a drugo negiranje "genocida".

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: RATKO MLADIĆ OSUĐEN NA DOŽIVOTNI ZATVOR: Sramna presuda srpskom generalu